Státní dluh by měl letos vzrůst o 313,6 mld. Kč na 3,991 bilionu Kč
4. 2. 2026 – 13:16 | Ekonomika | Jasmína Krásná
Český státní dluh by měl letos vzrůst o 313,6 miliardy korun na 3,991 bilionu korun.
Zvýšení by bylo v podobném objemu jako loni, vyplývá z dokumentace k návrhu státního rozpočtu, který vláda předložila Sněmovně. Náklady na obsluhu státního dluhu dosáhnou 110 miliard korun, loni činily 98,1 miliardy korun.
Materiál zároveň upozorňuje, že konečná výše státního dluhu bude záležet na skutečném výsledku hospodaření státu. Návrh státního rozpočtu předpokládá letos deficit 310 miliard korun, rozpočtové příjmy včetně peněz z Evropské unie by měly dosáhnout 2,118 bilionu korun a výdaje 2,428 bilionu korun. Schodek sektoru vládních institucí by měl dosáhnout 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po loňských dvou procentech.
Míra zadlužení se podle materiálu do konce letošního roku zvýší na 44,6 procenta HDP. Ke konci loňského roku činila 43,1 procenta HDP. Míra zadlužení Česka roste od roku 2020 s výjimkou mírného poklesu v roce 2023.
Zhruba 95 procent státního dluhu tvořily ke konci roku 2025 státní dluhopisy a pokladniční poukázky vydané na domácím trhu. V letošním roce jsou splatné obligace za 423,5 miliardy korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Vývoj státního dluhu:
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026*
|Státní dluh na konci roku (v mld. Kč)
|1613,4
|1624,7
|1622
|1640,2
|2049,7
|2465,7
|2894,8
|3110,9
|3365,2
|3677,6
|3991,2
|Podíl státního dluhu na HDP
|33,3
|31,4
|29,6
|27,9
|35,2
|39,1
|41,1
|40,6
|41,8
|43,1
|44,6
*Návrh státního rozpočtu
Zdroj: Návrh státního rozpočtu 2026