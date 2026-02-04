Klouže to! ČHMÚ zpřísňuje výstrahu: Ledovka pokryje větší část země, než čekali
4. 2. 2026
Meteorologové rozšiřují varování: Ledovka hrozí i na územích, kterým se měla podle dřívějších předpokladů vyhnout.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu již před časem varovali před možností tvorby nebezpečné ledovky. Původně se ale pro tuto eventualitu počítalo spíše s menším územím, nakonec to ale vypadá, že bude nebezpečí hrozit i v dalších oblastech.
„Výstrahu před ledovkou prodlužujeme do čtvrtečního rána a rozšiřujeme o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.
„Ve středu 4. 2. očekáváme na Českomoravské vrchovině, na západě Jihomoravského kraje a na jihovýchodě Jihočeského kraje místy tvorbu ledovky při mrznoucím mrholení,“ upřesňují výhled na následující dny.
„Ve středu večer a v noci na čtvrtek 5. 2. očekáváme od jihovýchodu místy déšť, který bude nejen na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech, ale i na severu Moravy a ve Slezsku, na severu a severovýchodě Čech místy mrznoucí s celkovým úhrnem do 2 mm,“ vysvětlují.
Stále ale také platí dřívější oranžové varování značící vysoký stupeň nebezpečí: „Na Českomoravské vrchovině a přilehlých oblastech Jihočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje bude do čtvrtečního rána ještě pokračovat tvorba námrazy o celkové tloušťce ojediněle větší než 3 cm.“
Pozor ale samozřejmě dávejte i mimo vyznačené oblasti – komplikace v dopravě se nemusí nutně soustředit pouze do žlutých nebo oranžových zón a za zvýšenou opatrnost nic nedáte.