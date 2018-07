Ve službách velkého šéfa: Ministrem může být každý

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Krátká epizoda, kdy se ministryní spravedlnosti na dva týdny stala Taťána Malá, ukázala mnohé o personální politice premiéra Andreje Babiše. Pozornost si také zaslouží ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který má s Malou minimálně jednu vlastnost společnou.

Už od začátku se zdálo, že hlavní důvod, proč byla poslankyně za hnutí ANO Taťána Malá jmenována ministryní spravedlnosti, byla její loajalita k předsedovi hnutí ANO a premiérovi Andreji Babišovi. Těžko hledat jiné důvody, proč měla šéfovat tak složitému rezortu a předsedat Legislativní radě vlády.

Loajalitu Babišovi prokázala svým proslulým výrokem o tom, že by se jeho trestní stíhání mohlo o čtyři roky posunout, a nakonec i svou rezignací, když se stala přítěží a kauza jejích zčásti opsaných diplomových prací na sebe strhla pozornost a poškozovala nastupující vládu.

Odhalení, že Malá ve svých diplomových pracích opisovala, je však v celém příběhu až druhotné. Dokresluje, že nová ministryně skutečně neměla valné předpoklady pro to, aby ministerstvo vedla. Hlavní význam odhalených plagiátů byl v tom, že se daly jednoznačně doložit. Šlo o něco konkrétního a uchopitelného, na základě čeho bylo možné požadovat, aby Malá odstoupila.

Zkrátka podvod je podvod, z toho se už nedá tak snadno vykecat jako z nějakých výroků, o nichž vždycky můžete prohlásit, že byly vytržené z kontextu, že jste jimi myslel něco úplně jiného, než jak to bylo pochopeno, a že jste chtěl jen rozproudit debatu na dané téma. Stejně tak bylo možné donekonečna zpochybňovat vzdělání, které Malá má, ale až existence plagiátů dala těmto pochybnostem jasný tvar a razanci.

Stejná, a přece jiná

Přesto nešlo o to nejhorší, čemu jsme v souvislosti s ministryní spravedlnosti čelili. Malá je součástí širšího jevu, ke kterému u nás dochází, a tím je zpochybňování právního státu a oslabování důvěry v něj. A její rezignace v tomto směru mnoho neřeší.

Pro řešení případu s diplomkami skoro zapadla jiná pozoruhodná událost. Když ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch minulý týden odvolal ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka, zdůvodnil to jeho trestním stíháním. Policie Nováka obvinila v kauze týkající se manipulací s veřejnými zakázkami.

"O tom, zda je pan Novák vinný nebo nevinný, musí rozhodnout soud. Nicméně pokud existuje podezření, že spáchal trestný čin v době, kdy působil ve vedení nemocnice, tak jeho další setrvání ve funkci pro mě bylo zcela neakceptovatelné. Pan Novák navíc nebyl schopen danou záležitost dostatečně vysvětlit," prohlásil podle ČTK ministr.

Vojtěch odmítá, že by šlo o stejnou situaci jako v případě trestně stíhaného premiéra. Babišovo trestní stíhání mu nevadí a dál v jeho vládě působí. Ministr namítá, že u Nováka je podezření, že spáchal trestný čin ve funkci ředitele nemocnice. Tím se oba případy liší a jejich srovnání Vojtěch považuje za demagogii.

Plyne z toho, že ministr by špatně snášel, kdyby předseda vlády, jejímž je členem, byl trestně stíhán za něco, co provedl ve funkci premiéra. Pokud je předmětem trestního stíhání něco, co udělal před vstupem do politiky, Vojtěcha to nezajímá. Taková argumentace nedává smysl.

Loajální služebník

Znamená to, že kdyby Novák v době trestního stíhání už nebyl ředitelem nemocnice, ale stal se shodou okolností předsedou vlády, podle Vojtěcha by bylo po problému? Hlavně že by Novák už nebyl ve funkci, u níž existuje podezření, že v ní spáchal trestný čin. Že by byl ve funkci významnější a s větší odpovědností, na tom by už zřejmě nesešlo.

Možná kdyby byl Novák premiérem a předsedou hnutí ANO, ministr zdravotnictví by k němu cítil stejnou loajalitu (podobnost s Malou je čistě náhodná) jako k Andreji Babišovi a trestního stíhání by si nevšímal. Ovšem Novák není ani předsedou vlády, ani šéfem ANO, takže měl smůlu. Vojtěch k němu loajalitu necítil a bez milosti ho odvolal.

Vypadá to, že není trestní stíhání jako trestní stíhání. Záleží, s kým je vedeno. U někoho je důvodem k odvolání, u jiného ne. Stačí, když jste dost silní a mocní a máte dost spojenců a loajálních služebníků.

Každý, kdo by byl trestně stíhaný a zároveň na něj byl vyvíjen nátlak, aby se vzdal své funkce, se nyní může odvolávat na případ premiéra Babiše. Pokud on může být trestně stíhaným předsedou vlády, proč já bych nemohl být trestně stíhaným starostou, poslancem, hejtmanem, případně ředitelem nemocnice?

Situace, ve které se nacházíme, je specifická. Jednak máme vládu, která svým chováním nahlodává důvěru v trestní řízení. Pokud na jedné straně je nepřijatelné, aby trestně stíhaný člověk byl ředitelem nemocnice, ale na straně druhé se zpochybňuje trestní stíhání premiéra, čehož se pravidelně dopouští Andrej Babiš i další politici za hnutí ANO, nutně to vyvolává otazníky nad důvěryhodnosti policie a státního zastupitelství.

Příští ministr a padající domino

Jak máme věřit spravedlnosti a právnímu státu, když v něj nevěří ani ministři a premiér a když k orgánům činným v trestním řízení přistupují podle toho, jak se jim to hodí? Když se jim jejich činnost nelíbí, neuznávají je a hovoří o vykonstruované kauze.

Nejenom že hlavním kritériem při navržení Malé na ministryni spravedlnosti byla zjevně její loajalita k trestně stíhanému premiérovi, navíc se spekulovalo o tom, že se chystá odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Server Česká justice přinesl informaci o tom, že Malá už konzultovala personální změnu na postu nejvyššího státního zástupce při své schůzce s prezidentem Zemanem před svým jmenováním.

Aktuálně tedy nehrozí, že by Malá nejvyššího státního zástupce odvolala. I kdyby ze své funkce bývala neodstoupila, po kauze s diplomovými pracemi by se jí to dělalo dost obtížně a asi by už na to neměla dost sil. Klíčové bude, kdo se ministrem spravedlnosti nakonec stane: bude jím Jan Kněžínek dočasně, či trvale? A zda opět hlavním kritériem při jeho výběru bude bezbřehá loajalita. Pokud ano a časem se dočkáme i odvolání nejvyššího státního zástupce Zemana, nic pěkného to nebude.

Odvolání Zemana by vzbudilo velké haló a rozhodně by nešlo o nic, za co by daný ministr sklidil potlesk. Někdo typu Vojtěcha či Malé by to ale zvládl. Stačí být dost loajální a nelámat si hlavu zbytečnými otázkami.

Jakou důvěru však mohou vzbuzovat ministři a ministryně, jejichž hlavní ctností je loajalita vůči trestně stíhanému šéfovi? Není už to ohrožením spravedlnosti a právního státu? Co by jinému neprošlo, Babišovi projde. Nemluvě o odvolání Pavla Zemana, které by citelně oslabilo státní zástupce jako takové. Po odvolání nejvyššího státního zástupce bez jasných důvodů nějakým loajálním služebníkem by se pak snadno mohli cítit pod tlakem i ostatní státní zástupci. A zbytek už je jako domino.