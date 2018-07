Malá ve vládě končí, ČSSD stále trvá na Pochem

AKTUALITA - Aktuality autor: red

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) po třinácti dnech končí ve vládě. Čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Novinářům po jednání výboru hnutí řekla, že kritiku považuje za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila, přesto se rozhodla rezignovat. Zprávy o svých pracích považuje za útok na Babiše, sebe a nově vznikající vládu.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš předpokládá, že nyní požádá prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Zatím bude hledat jiného kandidáta na ministra. Kdo se jím stane, neví.

"Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda," řekla Malá novinářům. Dodala, že nicméně trvá na tom, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila.

Premiér Babiš k tomu uvedl, že výbor vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. Zachovala se podle něj statečně. "Je jasné, že pokud by nerezignovala, tak samozřejmě od rána do večera by to poškozovalo nejen hnutí, ale i vládu, která má dostat důvěru ve středu," uvedl. Dodal, že nepředpokládá, že by se kvůli demisi ministryně měl posunout termín hlasování o důvěře.

Jakou bude mít podobu vláda?

Stále tedy není jasné, jakou bude mít konečnou podobu česká vláda. Středopravicová opozice sice uvítala rezignaci Malé, považuje ale za bizarní a alarmující, že úřad by měl dočasně řídit trestně stíhaný premiér. Naopak komunisté, kteří budou tolerovat Babišovu vládu ANO a ČSSD, označili dnešní oznámení ministryně za porážku právního státu a vítězství mediokracie. Předseda SPD Tomio Okamura označil vládní rošádu za "absolutní ostudu a selhání".

Proti Malé se zvedala čím dál větší vlna odporu. Internetovou petici na její odvolání podepsalo i několik členů legislativní rady vlády, které přitom ona sama předsedá. Podpisy pod petici připojily děkanky právnických fakult Masarykovy univerzity Markéta Selucká a Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková, sdělil autor petice Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který patří mezi členy vládní rady. Vedle něj petici podepsali z členů legislativní rady Stanislav Kadečka, Jan Wintr a Bohumil Havel. Premiéra Andreje Babiše vyzvali, aby z jednání ohledně plagiátorství Malé ve svých diplomových pracích vyvodil důsledky a prezidentovi navrhl její odvolání.

Petici dnes kolem 14:00 podpořilo 2170 lidí. Bezouška uvedl, že ho překvapila silná odezva napříč všemi obory. "Podepisují se lidé ze všech vysokých škol, desítky profesorů a docentů, přidávají se i z Akademie věd. Zvláště mne ale těší, že jsou mezi nimi stovky studentů a absolventů, kteří se tímto hlásí k základním pravidlům akademické práce," napsal Bezouška.

V posledních týdnech vyvstaly pochyby o diplomové práci Malé při studiu práv na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, v níž experti podle médií objevili opsané pasáže. Obdobná podezření se pak objevila u práce na Mendelově univerzitě v Brně. Podle petice je ověřitelné, že práce jsou v různých pasážích plagiáty. "Nejde o účelové nařčení s cílem paní ministryni diskreditovat. Nejedná se ani o kampaň vůči hnutí, jehož jste předsedou, neboť takto bychom vystoupili vůči každému bez ohledu na politickou příslušnost," napsali autoři Babišovi.

Babiš o víkendu Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že pokud se prokáže, že Malá ve svých diplomových pracích opisovala, měla by asi odstoupit.

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes požádal, aby se kauzou zabýval ústavně-právní výbor Sněmovny. Navrhuje přijmout usnesení, že jmenování ministrem u osoby, která se dopustila plagiátorství, je nevhodné. Výbor by měl podle něj Babiše požádat, aby navrhl odvolání Malé ještě před středečním hlasováním Sněmovny o důvěře pro vládu.

Hamáček Malou neřešil

Nejužší politické vedení ČSSD, grémium, se dnes shodlo na tom, že stále platí usnesení předsednictva strany, podle něhož je jediným kandidátem na ministra zahraničí europoslanec Miroslav Poche. Novinářům to po jednání grémia řekl předseda ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček. Pocheho si jako ministra zahraničí nepřeje prezident Miloš Zeman.

"Je to situace, kterou sociální demokracie nezavinila a snaží se ji vyřešit, nicméně nepůjde vyřešit v horizontu dní," uvedl předseda ČSSD a ministr vnitra, který byl pověřen také řízením ministerstva zahraničí. Hamáček dnes opětovně odmítl komentovat setrvání Malé v čele ministerstva spravedlnosti. "Nebudu kádrovat nominanty hnutí ANO. Je jeho plnou politickou odpovědností, koho do té vlády hnutí nominovalo," řekl Hamáček několik hodin před tím, než Malá oznámila rezignaci.