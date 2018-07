Jak se dělá vláda: Nehodící se škrtněte, pane prezidente!

13:36

Sněmovní volby by v červnu dle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 28,5 procenty, oproti květnu si mírně polepšilo. Na druhém místě by skončila ODS a třetí Piráti. Ti ztratili 2,5 procentního bodu, což je největší meziměsíční propad ze všech stran. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09.zveřejnila Česká televize.