ČTK a Krameriovy ceny. 'Řediteli jsem nic nenařizoval, jen navrhoval,' říká radní Žantovský

"V mediálních radách se nemá jen kývat, lidé jako Petr Žantovský tam patří," připouští v rozhovoru pro HlídacíPes.org šéf Rady ČTK Miroslav Augustin. S Žantovským přesto chce jít do otevřeného sporu. Vadí mu, že před Radou ČTK zatajil svou roli organizátora Krameriových cen, které uděluje Asociace nezávislých médií blízká dezinformačním kruhům. I tento spor se bude řešit na čtvrteční mimořádné schůzi Rady ČTK, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

Žantovský, kterého poslanci do Rady ČTK zvolili letos na konci února a je nominantem hnutí ANO, na červnovém zasedání agenturu kritizoval za to, že zpravodajsky nepokryla udílení Krameriových cen. Zasedání se konalo necelý týden poté, co se ceny rozdávaly; z mainstreamových médií o akci informovala pouze komerční TV Prima.

Žantovský se však angažoval i jinak. Už den po udílení cen podle informací HlídacíPes.org zaslal SMS generálnímu řediteli ČTK Jiřímu Majstrovi, kde ho vyzval, aby agentura zpětně Krameriovy ceny zmínila ve svém zpravodajství.

"Nenařizoval jsem panu Majstrovi, co má ČTK psát, jen jsem mu dal k úvaze, zda by nebylo vhodné… aby to ČTK dala do servisu. Tedy opakuji, prosil jsem jej, aby to zvážil, nic víc. To, že to vyhodnotil jako zprávu pro ČTK bezcennou, jsem na zasedání Rady ČTK označil za – podle mého názoru – chybu a diplomatický lapsus. Za tím si stojím," odepsal Žantovský na dotaz HlídacíPes.org.

Když ale celou věc otevřel na zasedání Rady, kolegům neřekl, že patří sám mezi organizátory Krameriových cen.

Na vlnách Svobodného vysílače

K tomu, že Krameriovy ceny spolupořádá, se Žantovský přihlásil mimo jiné v dopise, kterým na akci zval slovenského velvyslance Petra Weisse (dopis zpětně zveřejnil sám velvyslanec na webu ambasády).

Weiss přebíral ocenění pro zavražděného novináře Jána Kuciaka. Účast ambasadora na akci vzbudila v Česku i na Slovensku vlnu kritiky.

Právě přítomností velvyslance a oceněním pro slovenského žurnalistu Petr Žantovský při komunikaci s ředitelem ČTK Majstrem ospravedlňoval důležitost zprávy a její zařazení do servisu ČTK.

Esemesku řediteli agentury nepovažuje Žantovský za problém: "Nemyslím si, že má Rada nebo její členové říkat, co má ČTK psát, a ani to nečiním," odepsal na dotaz HlídacíPes.org a odkázal na zákon o ČTK, který definuje poslání agentury: "Poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů… Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, je Rada ČTK. To je celé," napsal Žantovský.

Ten také před několika lety spoluzakládal Asociaci nezávislých médií, která Krameriovy ceny uděluje. Někteří ze zakladatelů mají blízko k české dezinformační scéně.

Žantovský pravidelně publikuje na serveru Parlamentní listy a bývá hostem vysílání slovenského internetového rádia Slobodný vysielač; to v minulosti dávalo například ve vysílání prostor bývalému krajně pravicovému hejtmanovi Marianu Kotlebovi a je vyhledávaným zdrojem informací pro fanoušky konspiračních teorií.

Udělat si názor za měsíc

Žantovský ale v kritice práce ČTK není v Radě sám. Za poslední čtyři měsíce přibyli do Rady ČTK tři noví členové – kromě nominantů ANO Petra Žantovského a Pavla Foltána ještě Jana Gáborová nominovaná hnutím SPD.

Žantovský s Foltánem po svém zvolení do Rady ČTK začali nově využívat nástroj k vyjádření nesouhlasu s výsledkem většinového hlasování v Radě, tzv. votum separatum. Podle Miroslava Augustina je to "demokratické právo každého člena Rady", zároveň však votum separatum nemá oporu v jednacím řádu Rady ČTK.

Oba noví radní si tuto praxi podle předsedy Rady Augustina přinesli ze svého někdejšího působení v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kde votum separatum jednací řád upravuje.

Augustin proto navrhl, aby se stejná pravidla doplnila i do jednacího řádu Rady ČTK, a to už na řádné schůzi Rady tento čtvrtek, která naváže na schůzi mimořádnou.

Nespokojení nováčci

Právě tři nováčci teď kvůli poměrům v Radě požádali o svolání mimořádné schůze. Kromě Krameriových cen se na ní bude řešit třeba i otázka proplácení cestovních nákladů. Nárok na ně – včetně parkovného – začal uplatňovat jeden z nových členů Rady, který na zasedání dojíždí soukromým autem.

"Je to situace, která nám přišla naprosto neskutečná, protože do této chvíle nikdy nikdo o proplacení cestovních náhrad nežádal," dodává Augustin, podle kterého právník a auditor ČTK konstatovali, že takový nárok neexistuje.

"Když je pět současných členů Rady z Moravy, a každému z nich by se mělo proplácet cestovné soukromým autem, rozpočet Rady by prostě nestačil. Navíc si myslím, že za jedno zasedání měsíčně jsme všichni placeni velice slušně," říká.

"Osobně mě překvapilo, že člen Rady, který se zúčastnil pouze jediného zasedání (tento popis sedí na Janu Gáborovou za SPD, zvolenou do Rady 30. května, pozn. red.), může připojit svůj podpis pod stanovisko, že v "četce" vlastně nic nefunguje. Jak k tomu názoru za tak krátkou dobu mohl dospět?" ptá se Augustin.

Podle něj ČTK v současné době pracuje dobře, což dokládají pouhé dvě stížnosti na práci agentury za celý loňský rok.

