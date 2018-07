Vláda žádá o důvěru: Zeman ji podpořil, Chovanec a opozice odmítají

Sněmovna ve středu dopoledne zahájila jednání o důvěře pro druhou vládu Andreje Babiše (ANO). Menšinový kabinet ANO a ČSSD, který mají podporovat komunisté, přišel do sněmovny podpořit prezident Miloš Zeman. Babiš potom na plénu dolní komory řečnil zhruba hodinu a 40 minut a vládní program označil za velice dobrý. Kabinet odmítl z koaličních poslanců podpořit bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Uvedl, že by to bylo v rozporu s jeho svědomím.

Zeman ve sněmovně vyjádřil naději, že poslanci důvěru kabinetu vysloví. Bude to podle něj vláda všech občanů. Vyzdvihl, že programové prohlášení obsahuje dlouhodobý investiční program. Subjektivně by dal na první místo opravu kulturních památek, objektivně ale podle něj ČR potřebuje investice do infrastruktury a energetiky. Kritizoval naopak "zmatenou a nekoncepční práci" v energetice. Česko stále neví, jestli se budou dostavovat jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a kdo dostavbu zaplatí, uvedl. Nelíbí se mu také deficitní rozpočet. Poslanci TOP 09 odešli před Zemanovým projevem ze sálu. "Nechtěli jsme poslouchat prezidenta, jak nám doporučuje k důvěře komunistickou vládu, za kterou je spoluodpovědný," uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Lidovci na schůzi donesli protikomunistický transparent s přeškrtnutou rudou hvězdou se srpem a kladivem uvnitř ní, což býval symbol někdejšího Sovětského svazu. Babiš před poslanci vyjmenoval šest hlavních priorit, které potom blíž popisoval. Slíbil mimo jiné investice i růst důchodů, platů učitelů a obranných výdajů, a naopak snižování státního dluhu. Česko podle něho také bude aktivní v Evropské unii. "Jsem přesvědčen, že nová menšinová vláda udělá maximum pro lidi," zdůraznil. ČTĚTE TAKÉ: Ve službách velkého šéfa: Ministrem může být každý Chovanec se z jednání omluvil a uvedl, že vládu nepodpoří. Někdejšímu ministrovi vnitra vadí to, že kabinet se musí spoléhat na hlasy KSČM. Kritizuje i podmínky, které vyjednalo současné vedení ČSSD s ANO. Šéfa ČSSD Jana Hamáčka Chovancovo rozhodnutí zklamalo. Měl by podle něj hlasovat v souladu s rozhodnutím stranického referenda, které vstup do vlády schválilo. Ostatní členové poslaneckého klubu vládu podpoří. Kromě Chovance chyběl ve sněmovně i poslanec ČSSD Roman Sklenák, který zaslal na dopoledne omluvenku ze zdravotních důvodů. Na hlasování bude z rodinných důvodů chybět poslanec ANO Jiří Mašek. Podle informací z klubu ANO je na Austrálii. Celkem mají ANO, ČSSD a KSČM ve dvousetčlenné sněmovně 108 hlasů, bez Maška a Chovance 106. Při hlasování o důvěře vládě stačí většina přítomných poslanců. Co budou komunisté chtít? Opoziční strany deklarovaly, že vládu odmítnou. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že kabinet představuje politické nebezpečí a politickou neznámou. Poukazoval na to, že nejsou známy podmínky, za nichž budou vládu podporovat komunisté. Miroslav Kalousek (TOP 09) hovořil o tom, že vláda bude v permanentním a bezprecedentním střetu zájmů. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek varoval před plíživou normalizací či státním převratem. Předseda poslanců STAN Jan Farský hovořil o "vládě minulosti a slepé uličky". Babiš podle něj pravidla dodržuje jen tehdy, dokud jsou pro něj výhodná. Předseda SPD Tomio Okamura označil kabinet za "nesourodý slepenec" se špatnou probruselskou, sociální, hospodářskou a bezpečností politikou. Poslanci Pirátů řekli, že vládu také nepodpoří, všech jejich 22 poslanců bude hlasovat proti vyslovení důvěry. Roli Pirátů ve sněmovně jejich šéf Ivan Bartoš popsal jako konstruktivní opozici při přípravě zákonů, a to i jako kritiků, protože kritik s alternativním řešením je podle něj pozitivním prvkem. Jednání sněmovny provázejí od rána protesty před její budovou. Stovkám demonstrantů vadí především to, že vládu mají poprvé od roku 1989 podporovat komunisté, některé transparenty se týkají hnutí ANO či jeho předsedy Babiše. Související články Lídři ANO a ČSSD podepsali koaliční smlouvu. Chci tým, hlásí Babiš

