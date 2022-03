Aktualizováno: Válka na Ukrajině, den 12. Kreml oznámil požadavky k ukončení války

(AKTUALIZOVÁNO, 15:00) Kreml dnes oznámil požadavky k ukončení války. Ukrajina musí změnit svou ústavu tak, aby zaručila, že se nepřipojí k žádnému „bloku“, což znamená NATO či EU. Ukrajina musí uznat Krym jako součást Ruska a východní separatistické regiony jako nezávislé. Agentuře Reuters to řekl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Dodal, že Moskva je připravena boje zastavit ve chvíli, kdy Ukrajina tyto požadavky splní.

The Kremlin has announced its demands for ending the war in Ukraine:

-Ukraine must change its constitution to guarantee it won't join any "blocs", i.e. NATO + EU.

-Must recognise Crimea as part of Russia.

-Must recognise the eastern separatist regions as independent.