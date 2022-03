V Česku je už zhruba 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, odhaduje Rakušan

Do Česka kvůli ruské invazi podle odhadů přijelo už sto tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Jejich počet se od pátku zdvojnásobil, řekl ministr vnitra Vít Rakušan. Uprchlíci se do Česka dostávají vlakem, autobusy, ale i auty. Převažují ženy, děti a starší lidé.

„Počet není přesný, je to odhad,“ uvedl ministr a předseda Ústředního krizového štábu. Po jeho pátečním jednání Rakušan uváděl, že podle odhadů je v Česku 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny.

Za deset dní od začátku ruské agrese proti Ukrajině uteklo do sousedních zemí již přes 1,5 milionu lidí, oznámil dnes vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Evropská komise podle její místopředsedkyně Věry Jourové počítá s tím, že by čtyřicetimilionovou zemi mohlo v krajním případě opustit na osm milionů lidí.

Největší část uprchlíků z válkou zasažené země míří do Polska, Maďarska a Moldavska. Do Polska, kde žije silná ukrajinská komunita, od začátku ruské invaze přišlo za deset dnů 922 400 lidí z Ukrajiny. Jen za sobotu polští pohraničníci odbavili asi 129 tisíc uprchlíků.

V Česku míří běženci nejčastěji do Prahy a středních Čech. Ve společném pražském centru pro ukrajinské uprchlíky bylo od jeho úterního spuštění odbaveno do dnešního poledne přes 10 tisíc lidí. Cizinecké policii se podle údajů ministerstva vnitra do soboty přihlásilo přes 42 tisíc ukrajinských uprchlíků.