Na podporu ukrajinské armády už se vybralo 450 milionů korun

Na podporu ukrajinské armády se ve sbírce, kterou v Česku organizuje ukrajinské velvyslanectví, se vybralo už přibližně 450 milionů korun. Výtěžek by měl jít na nákup obranného materiálu pro Ukrajince. Pokračují také sbírky dalších českých organizací a institucí na humanitárních pomoc.

„Ve sbírce organizované ukrajinským velvyslanectvím, která slouží k nakupování vojenského materiálu od českých zbrojařů pro ukrajinskou armádu, se vybralo už více než 450 milionů korun,“ uvedl premiér Petr Fiala na twitteru. „Moc děkuji všem, kteří Ukrajincům pomáhají v jejich boji proti ruské agresi,“ dodal. Ve středu bylo ve sbírce 316 milionů korun. Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis již řekl, že ambasáda zakoupila zbraně za 184 milionů korun a poslala je tam, kde je to potřeba. Kromě finanční sbírky organizuje ambasáda i věcnou pomoc.

Ve sbírce zorganizové @UKRinCZE, která slouží k nakupování vojenského materiálu od českých zbrojařů pro ukrajinskou armádu, se vybralo už více než 450 milionů korun.



Moc děkuji všem, kteří Ukrajincům pomáhají v jejich boji proti ruské agresi.

O možnostech poskytnutí vybavení pro ukrajinské hasiče jedná Generální ředitelství hasičů v ČR. „Specifikují se přesné požadavky, a to především proto, že ČR a Ukrajina má odlišné standardy hadic i ostatního vybavení,“ vysvětlil úřad na twitteru. Dobrovolné hasiče, kteří by chtěli pomoct, vyzval, aby počkali na seznam konkrétních požadavků. Poukázal na to, že svou pomoc mohou nabídnout také na webu https://nasiukrajinci.cz/.

1/2 Informace pro dobrovolné hasiče, kteří nabízejí vybavení a pomoc ukrajinským kolegům:



V současné době probíhá jednání generálních ředitelů has. sborů ČR a Ukrajiny o možnostech poskytnutí vybavení pro hasiče. Specifikují se přesné požadavky, a to především proto, že ČR a

Správa železnic (SŽ) oznámila, že pro převoz uprchlíků od hranic poskytla svá auta. „První zázemí jsme poskytli v Infocentru SŽ, odkud už se nyní rozváží do svých provizorních domovů,“ uvedla.

Zneužívání znaku Českého červeného kříže

Český červený kříž (ČČK), který na Ukrajině podporuje mobilní zdravotnické týmy, varoval před zneužíváním svého znaku. Jeho pracovníci tento problém zaznamenali v ČR i v blízkosti slovensko-ukrajinské hranice. Podle ČČK jde o porušení Ženevských konvencí i českých zákonů a může to oslabit ochranu zdravotníků, kteří pod znakem červeného kříže působí v místech ohrožení. „Zdůrazňujeme, že kromě zdravotnické služby Armády ČR, Červeného kříže a institucí, kterým vydal ČČK výslovný souhlas, nesmí nikdo symbol Červeného kříže ani jeho napodobeninu užívat,“ uvedlo vedení ČČK.

Zaznamenáváme bohužel případy zneužití znaku Červeného kříže. Ohrožujete tím životy zdravotníků v bojích na Ukrajině! Nepoužívejte náš ochranný znak, prosím! Více: https://t.co/kBny9QLt1H a https://t.co/HXXkrogCrs pic.twitter.com/YOIGjwAEri — Cesky cerveny kriz (@CCK_Tweetuje) March 5, 2022

Český červený kříž zajistil pro mobilní zdravotnické týmy, které na Ukrajině poskytují péči civilnímu obyvatelstvu, již desítky tisíc kusů zdravotnického materiálu a nástrojů, jako jsou obvazy, dlahy, termofolie nebo potřeby pro chirurgii. Pro zdravotníky začal dodávat také vesty či přilby. Dnes vypravil kamion s 15 paletami popálenivových setů. Ukrajinskému červenému kříži chce předat také tři nákladní automobily pro přepravu humanitární pomoci a pět sanitek.