Aktualizováno: Válka na Ukrajině, 11. den: I druhý pokus o evakuaci Mariupolu selhal, ze země uteklo už 1,5 milionu lidí

(Aktualizováno 17:42) Podle Grandiho jde o nejrychleji rostoucí uprchlickou krizi v Evropě od konce druhé světové války. Většina Ukrajinců míří do Polska, které za deset dní konfliktu přijalo 964 tisíc uprchlíků. Podle ženevského úřadu se od zahájení invaze do sobotní půlnoci potvrdilo 364 mrtvých a 759 zraněných civilistů. Celkový počet mrtvých i zraněných však může být mnohem vyšší, konstatuje OSN.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.

(Aktualizováno 17:30) Ruské útoky zničily vojenskou základnu Starokosťantynivu a civilní letiště ve městě Vinnycja. Moskva tvrdí, že na Ukrajině míří jen na vojenské objekty a infrastrukturu. Spojené státy ale mají podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena „velmi důvěryhodné zprávy“ o záměrných ruských útocích na civilisty.

(Aktualizováno 15:03) Ani dnes se nepodařilo vytvořit bezpečný humanitární koridor pro evakuaci obyvatel Mariupolu. „Dnešní pokus evakuovat odhadovaných 200 000 lidí selhal. Neúspěšné pokusy (o evakuaci) ukazují absenci podrobné a fungující dohody mezi oběma stranami konfliktu,“ uvedl Červený kříž ve svém nedělním prohlášení. Na vině jsou podle něj obě strany.

(Aktualizováno 13:11) Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského plánuje Rusko bombardovat Oděsu.

⚡️Zelensky says that Ukraine is in possession of maps and records, obtained from those captured.



“They are planning to bomb Odesa.”