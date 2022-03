Aktualizováno: Válka na Ukrajině, 10. den: Rusko nedodržuje příměří v Mariupolu, evakuace je odložena

(Aktualizováno 18:11) Ruské jednotky převzaly kontrolu nad psychiatrickým zařízením ve městě Borodjanka severozápadně od Kyjeva. V léčebně je 670 lidí. „Nevíme, jak je evakuovat, jak jim pomoci,“ uvedl místní guvernér Oleksij Kuleba. „Dochází jim voda a léky. Jsou to lidé se speciálními potřebami, kteří potřebují neustálou péči. Mnoho z nich je už několik let upoutáno na lůžko,“ dodal guvernér.

Ukrajina bude moci od neděle dovážet plyn z Polska, a to i z polských terminálů pro zkapalněný zemní plyn (LNG). Oznámil to provozovatel ukrajinského systému pro přepravu plynu GTSOU. Upozornil, že Ukrajina tak bude moci dovážet plyn již ze tří směrů, tedy ze Slovenska, Maďarska a Polska, píše agentura PAP.

(Aktualizováno 17:09) Ruské jednotky nedodržely příměří ani v městě Volnovacha. Podařilo se tak evakuovat jen 400 lidí.

(Aktualizováno 15:46) Prostředníkem v jednáních mezi západními zeměmi a Ruskem by mohla být Čína. Španělskému deníku El Mundo to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Dodal, že Evropská unie Peking o asistenci v jednání s Ruskem zatím nepožádala. Čína se tento týden zdržela hlasování ve Valném shromáždění OSN o rezoluci, která odsuzovala ruský útok na Ukrajinu.

(Aktualizováno 12:42) Ukrajinské úřady vyzvaly obyvatele Mariupolu, aby šli do krytů. Evakuace není není bezpečná, příměří se podle nich nedodržuje, okupantská armáda město dál ostřeluje. Klid zbraní se nedodržuje ani v blízkosti humanitárního koridoru.

Díky koridoru, který měl být v Mariupolu otevřen mezi 11. a 15. hodinou, měla mít alespoň část z jeho 400 tisíc obyvatel, zejména staří lidé, ženy a děti, možnost město opustit. Očekává se, že by z Mariupolu mohlo odejít až 200 tisíc lidí, z Volnovachy pak 15 tisíc.

Mariupol o humanitární koridor požádal už v pátek s tím, že město nemá vodu, teplo ani elektřinu a docházejí zásoby jídla.

Kontrola Mariupolu je pro Rusko klíčová pro pozemní spojení mezi Krymem a separatistickými oblastmi Donbasu.

Ruská okupační vojska podle zprávy ukrajinské armády pokračují ve snaze obklíčit Kyjev a Charkov. Blíží se také k Jihoukrajinské jaderné elektrárně, druhé největší jaderné elektrárny v zemi.

⚡️US Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield said on March 4 at the UN that Russian forces are now 20 miles, and closing, from Ukraine’s second largest nuclear facility – the Yuzhnoukrainsk Nuclear Power Station in southern Ukraine’s Mykolaiv Oblast.