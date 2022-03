Ukrajinský prezident přežil tři pokusy o atentát za uplynulý týden

Zabít se ho údajně pokoušeli žoldnéři z ruské Wagnerovy (v přepisu z ruštiny Vagnerovy) skupiny a příslušníci speciálních jednotek z Čečenska.

Wagnerovcům i bojovníkům z Čečenska pokusy o atentát zmařili příslušníci ruské tajné služby FSB, kteří se staví proti současné válce, tvrdí The Times.

Wagnerova skupina v Kyjevě utrpěla ztráty a údajně byla vyděšená, jak přesně ukrajinská strana předvídala jejich přesuny po městě.

The Times uvádí, že nejmenovaný zdroj blízký skupině řekl, že je „prapodivné“, jak dobré informace měl tým starající se o bezpečnost prezidenta Zelenského. List už dříve napsal, že v ukrajinské metropoli operuje na 400 wagnerovců s cílem vyhledat a zavraždit Zelenského.

