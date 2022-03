Aktualizováno: Válka na Ukrajině, devátý den. NATO se nechystá zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou

Americký ministr zahraničí Blinken prohlásil, že udělají vše, aby válku zastavili. NATO rozhodlo, že bezletovou zónu na Ukrajině nezavede.

(AKTUALIZOVÁNO, 19:06) NATO odmítá zavedení bezletové zóny na Ukrajině.

NATO rejects Ukraine no-fly zone, says 'not part of this' war https://t.co/3yTJfQkXNQ pic.twitter.com/Q6VagCrYWW — Reuters (@Reuters) March 4, 2022

(AKTUALIZOVÁNO, 18:59) Ruský prezident Vladimir Putin porušuje válkou na Ukrajině společné principy demokratických společností a Spojené státy učiní ve spolupráci s Evropou vše, aby válku zastavily. Prohlásil to dnes americký ministr zahraničí Antony Blinken, který v Bruselu zasedl k mimořádnému společnému jednání se svými kolegy ze zemí Evropské unie. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell před jednáním nevyloučil, že evropský blok sáhne k dalšímu přitvrzení sankcí proti Putinovu režimu.

Podle Blinkena Putin od začátku invaze porušuje principy, na kterých stojí demokratický svět - mír, bezpečnost a národní suverenitu. „Pokud bychom povolili, aby tyto principy byly beztrestně zpochybňovány, jako to teď dělá Putin, otevřelo by to Pandořinu skříňku problémů nejen pro nás, ale upřímně pro celý svět,“ řekl novinářům Blinken.

Válka má podle něj strašné následky pro lidi na Ukrajině, ale mohla by je mít i pro celý svět, pokud by nereagoval. „Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom ji zastavili,“ prohlásil šéf americké diplomacie o ruské invazi do sousední země.

USA i EU dodávají Ukrajině zbraně a na Rusko uvalily již několik vln sankcí, které mají výrazně omezit přístup ruské vlády k penězům a potrestat lidi napojené na Kreml či odpovědné za válku.

„Rusové bombardují a ostřelují všechno, nemocnice, obytné domy, školy, je mnoho civilních obětí. Je to barbarský způsob vedení války,“ prohlásil Borrell, podle něhož musí Putin válku zastavit.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:16) Ruští vojáci vstoupili do ukrajinského přístavu Mykolajiv na pobřeží Černého moře, v části města se bojuje, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Dříve se v médiích objevily zprávy, že ukrajinské námořnictvo raději potopilo svou vlajkovou loď, která právě podstupovala modernizaci v mykolajivských loděnicích, aby nepadla do rukou nepřítele.

„Velitel vlajkové lodě splnil rozkaz potopit plavidlo, aby se fregaty Hetman Sahajdačnyj, která právě byla v opravě, nezmocnil nepřítel. Je těžké představit si těžší rozhodnutí pro odvážného vojáka a celou posádku. Ale vybudujeme nové loďstvo. Moderní a silné. Teď je hlavní vydržet,“ napsal Reznikov na facebooku.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:49) Energetické bloky Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) zůstaly nedotčeny. Pomocné budovy reaktorového prostoru prvního bloku byly poškozeny, což ale nemá vliv na bezpečnost bloku. Systémy a komponenty důležité pro bezpečnost elektrárny jsou funkční a změny radiační situace se nezaznamenaly. Uvedl to dnes v prohlášení Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Po nočním ruském útoku na záporožskou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny vypukl v pětipodlažním výcvikovém zařízení požár, který byl později uhašen. Ruské jednotky elektrárnu ovládly, na místě zůstávají zaměstnanci a kontrolují stav jaderných bloků.

Požár byl podle úřadu zlikvidován v 06:20, v současné době nejsou podle SÚJB žádné informace o mrtvých a zraněných. „Informační a nouzové centrum místního jaderného dozoru (SNRIU) bylo aktivováno. Specialisté SNRIU a vědeckotechnického centra pro jadernou a radiační bezpečnost udržují kontakt s vedením ZNPP,“ uvedl úřad pro jadernou bezpečnost.

Blok číslo jedna je podle SÚJB v odstávce, bloky dva, tři, pět a šest jsou odstaveny a ochlazují se. Čtvrtý blok je v provozu, má výkon 690 megawatt (MW). Úřad potvrdil, že radiační situace v ČR se nezměnila a zůstává v normálu.

(9:41, původní zpráva) Při ruském útoku byl zasažen jeden z bloků záporožské elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny, uvedlo v noci na dnešek ukrajinské ministerstvo energetiky. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že ruská armáda na jadernou elektrárnu střílí, a vyzval k okamžitému zastavení palby. V areálu vypukl požár, podle ukrajinské služby pro mimořádné situace oheň vzplál ve výcvikové budově.

Ředitel elektrárny televizi Ukrajina 24 řekl, že radiační bezpečnost je zajištěna. Ruské jednotky elektrárnu ovládly, napsala ruskojazyčná verze BBC s odvoláním na ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost. Británie bude kvůli ruskému útoku žádat svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Zešíleli, reaguje šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová na ruský útok na ukrajinskou záporožskou elektrárnu. Napsala to na twitteru. Elektrárna zatím drží, doplnila s odkazem na informace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Rusko útokem na jadernou elektrárnu porušilo ženevské konvence, řekla v Českém rozhlasu.

„Zatím radiační situace na území elektrárny a v jejím okolí je normální,“ řekla Drábová ČRo. Obálky jaderných bloků jsou podle ní naštěstí projektovány tak, aby vydržely pád stíhačky suchoj nebo útok raketou země-země. „Jsou porušeny ženevské konvence, které obsahují i ustanovení o ochraně nebezpečných objektů nebo objektů, které by se mohly stát nebezpečnými, kdyby se ocitly pod vojenským útokem,“ dodala.

Snímek z videa, které zachycuje ostřelování ukrajinské jaderné elektrárny | zdroj: Profimedia

Drábová upozornila, že elektrárna ke svému provozu potřebuje pomocné systémy, které jsou na území elektrárny, a pokud by byly zasaženy, obsluha elektrárny se může dostat do problémů. Jaderná elektrárna podle ní může být odstavena během desítek sekund, dál se pak musí chladit, ale na to jsou elektrárny připravené. Závažné pro Ukrajinu může být, že záporožská elektrárna dodává podstatnou část elektřiny pro Ukrajinu, uvedla. „Bude-li celá odstavena, bude to znamenat nějaké problémy v zásobování lidí elektřinou,“ dodala Drábová.

„Ruská agrese musí skončit.“

Ruský útok na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu je v rozporu se všemi normami mezinárodního práva, uvedlo české ministerstvo zahraničí. Vyzvalo Radu bezpečnosti OSN, aby konala.

Ruský útok na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu je nesmyslný, nezodpovědný a nebezpečný, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Ruská agrese musí okamžitě skončit, napsal na twitteru. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na stejné sociální sítí v souvislosti s útokem použil slova válečný zločinec a bandita.

Úplně čerstvá zpráva od kolegů z Ukrajiny (pro rychlost strojový překlad). Zatím dobrý. pic.twitter.com/MEX9RchklA — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) March 4, 2022

„Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Únik radiace z elektrárny by mohl ohrozit celou Evropu,“ napsal Lipavský. „Válečný zločinec, který se neštítí vůbec ničeho, bandita, co masakruje civilní obyvatelstvo, a zmrd, co nechal útočit cíleně na jadernou elektrárnu!!!“ uvedl na twitteru Jurečka. Ze strany celého světa podle něj musí přijít jasná reakce a přitvrzení.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný na twitteru napsal, že důsledky musí nést osobně ruský prezident Vladimir Putin. „Úrok na jadernou elektrárnu je útokem totálního cvoka a aktem mezinárodního jaderného terorismu,“ uvedl.