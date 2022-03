Střediska pro ukrajinské uprchlíky čelí náporu, fungují nepřetržitě

Pražské středisko pro ukrajinské uprchlíky čelí obrovskému náporu, běžence odbavovalo i v noci. Během pátku odbavilo 2600 uprchlíků, na registraci ale na místě podle pražského primátora Zdeňka Hřiba čekají další tisíce lidí. Prosí proto dobrovolníky, kteří umí ukrajinsky nebo rusky a mohou přijít o víkendu, aby dorazili pomoci. Pod náporem jsou i střediska v dalších městech, i ta mají dobrovolníků nedostatek.

„V 6:00 jsme odbavili poslední lidi ze včera (pátku). Mnoho nových však stále od rána přichází. Situace se ale zdá o něco klidnější než včera (v pátek),“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle Hřiba nicméně velký zájem trvá. „Aktuálně čekají na místě na registraci tisíce osob," napsal.

Primátor dodal, že uprchlíci, kteří na noc neměli ubytování, odjížděli do ubytoven Správy uprchlických zařízení mimo hlavní město, kde je odbavila jiná krajská asistenční centra. „Pokud je kapacita uvnitř Kongresového centra ve velkém sále, tak jsou v něm usazeni lidé, kteří čekají na registraci, aby nečekali venku v nevlídném počasí,“ doplnil.

Kongresové centrum Praha - dnes k 24:00 odbaveno 2600 osob, z toho bylo ubytování zajištěno pro 390 osob. Pokud umíte ukrajinsky a můžete dorazit v sobotu nebo v neděli pomáhat s tlumočením, tak uvítáme každého dobrovolníka. Stačí se nahlásit u vstupu. pic.twitter.com/66oWUWRbAk — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 4, 2022

Centrum na Vyšehradě začalo fungovat v pátek ráno, přesunulo se tam z centrální budovy Městské knihovny. Pracovníci v centru Ukrajincům na 70 přepážkách pomáhají s vyřízením dokumentů a poskytují základní pomoc. V Kongresovém centru se mohou nechat i naočkovat proti covidu-19. Centrum funguje společně pro Prahu a Středočeský kraj, v Městské knihovně ho město otevřelo v úterý a ve středu večer rozhodl krizový štáb o jeho přesunu, aby se zvýšila kapacita.

V budově je zázemí s odpočinkovou zónou, aby lidé, často unavení po dlouhé cestě, měli možnost si odpočinout. Pro přicházející rodiny jsou k dispozici tři dětské koutky. Jídlem centrum zásobuje Potravinová banka a primární materiální pomoc zajišťuje nezisková organizace Člověk v tísni. Na místě jsou kromě úředníků ministerstva vnitra a policistů také pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Českého červeného kříže, stejně jako tlumočníci a psychologové.

Náporu čelí i zařízení na dalších místech v republice, a proto postupně přecházejí na nepřetržitý provoz. Například centrum v Brně funguje od středy, od počátku ho naplnily stovky lidí. V pátek kraj informoval, že se čeká na odbavení den i den a půl. V pátek se kvůli naplnění kapacity zastavilo vydávání registračních lístků a omezilo se pouze na uprchlíky, kteří nemají zajištěno zázemí a ubytování. Část uprchlíků má totiž v ČR příbuzné a známé a přijela k nim.

50 tisíc uprchlíků

Do Prahy dnes brzy ráno dorazil další humanitární vlak s 589 uprchlíky z Ukrajiny. Další speciální vlak Českých drah vyjede do ukrajinského Čopu dnes večer z Bohumína, uvedla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová. Dráhy dosud vypravily do Čopu pět humanitárních vlaků. Do Česka jimi přijelo přibližně 2800 uprchlíků. Humanitární vlaky vysílá i RegioJet, stoupá také obsazenost pravidelných spojů ze zahraničí.

V pátek se v Česku ohlásilo cizinecké policii zhruba 5400 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Počet nahlášených byl nižší než v předchozích třech dnech. Vyplývá to z informací, které dnes na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Celkem je nahlášených lidí prchajících před ruskou invazí podle vnitra 38 505. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale již v pátek řekl médiím, že podle odhadů je v Česku už přes 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny.