Trumpovy sprosťárny odhalují pravdu, kterou nikdo nechce slyšet

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Lukáš Strašík

Minulý týden se americký prezident Donald Trump zase jednou vyznamenal. Na schůzce se senátory hovořil o přistěhovalcích z chudých karibských a afrických zemí, které označil za "shithole countries". Tedy hodně slušně řečeno za zapadákov, méně slušně za "pr*el světa" a přesně řečeno za "zas*anou díru".

Není důležité, zda Donald Trump zmíněný výrok opravdu použil. On sám to popírá, byť připustil, že jeho vyjádření byla tvrdá. Někteří senátoři vulgární označení slyšeli, jiní prý nikoliv, další zase slyšeli něco docela jiného anebo slyšet nechtěli. Dopadne to koneckonců jako se spoustou dalších okřídlených výroků či citátů, které se vždy připíší nějaké slavné osobnosti a nikdo jí to už neodpáře. A stejné to bude i s Trumpovými pr*elemi.

Kdyby Haiti, Salvador a chudé země Afriky nebyly "shithole countries", nikdo by odtamtud neutíkal

Šeredný výraz použil americký prezident konkrétně na adresu Haiti, Salvadoru a Afriky. A rozhořčené reakce, diplomatický skandál a obviňování z rasismu a xenofobie na sebe nenechaly dlouho čekat. Například velvyslanci 54 afrických zemí zastoupení v OSN Trumpa v pátek vyzvali, aby svůj hanlivý výrok o imigrantech odvolal a aby se za něj omluvil.

Státník by měl pochopitelně vážit slova, ale současný pán Bílého domu už je zkrátka takový a jiný asi nebude. Však si jej možná právě proto Američané zvolili, protože věděli velmi dobře předem, komu že to dávají hlas.

Ať si je Trump rasista, ať si je arogantní, ať si nevidí do pusy, ale v tomto případě má, bohužel, pravdu a výkřiky potrefených zemí jsou do jisté míry licoměrné. Udělaly by určitě lépe, kdyby se místo protestů pokusily dát situaci u sebe doma laskavě do pořádku.

Kdyby to totiž nebyly "zas*ané díry", asi by lidé odtamtud neutíkali do USA a do Evropy.

V těchto zemích zpravidla bývají u moci lidé, kteří jednají proti ústavě, jen aby si svou moc udrželi. Řádí tu skupiny rebelů, kteří se leckdy neštítí vraždit děti. Před cestami do těchto zemí vydávají vlády jiných zemí pravidelně nesčetná varování.

Měnili by Američané a Evropané s Haiťany a Afričany?

Na Haiti je situace kvůli kriminalitě a nepokojům obzvlášť dramatická, protože se země pro strašlivém zemětřesení před osmi lety pořád ještě nedala dohromady. Latinskoamerické země jako Salvador, Honduras či Venezuela tradičně vévodí žebříčkům s největším počtem vražd a místní policie si s tím nedokáže zaboha poradit.

A co migrační vlna z Afriky? Opouštějí snad masy lidí ráj na zemi, anebo spíš ty "zas*ané díry"? Jak jinak označit země, kde lidé po několik měsíců nedostávají zaplaceno za práci, kde vám vypínají proud, třebaže jste za něj poctivě zaplatili, kde jsou ceny potravin pro spoustu občanů neúnosné a kde denně umírají lidé hlady?

Jak jinak než "zas*ané díry" označit země, kde se můžete snažit a studovat, jak chcete, a stejně nemáte naději, že dostanete práci? Kde lidé s akademickými tituly dělají taxikáře? Kde nevíte, jestli zítra ještě budete naživu, a kde nemáte sebemenší zastání, protože justiční systém manipulují lidé, kteří mají peníze, moc a vliv, a kde bezpečností složky lidi nechrání, ale naopak brutálně potlačují jejich oprávněné projevy nespokojenosti?

Ponechme stranou, kdo za to může. Ale pokud si uvedené země, kde lidé nemají sebemenší vyhlídky na zlepšení, nezaslouží Trumpovské označení, pak už nic. Anebo řečeno jinak: Kolik Američanů či Evropanů by bylo ochotno s lidmi v těchto zemích měnit?

Druhá věc je, že rasistické a xenofobní poznámky se táhnou celým Trumpovým životem – podnikatelským i politickým. Rozčilovat se nad tím je rovněž falešné a licoměrné, protože Trump se nestal prezidentem NAVZDORY tomu, že je rasista a xenofob, ale zřejmě PRÁVĚ PROTO.

Černoši-lenoši a další výroky z Trumpova arzenálu

I kdyby výrok o "shithole countries" nezazněl, řekl toho už americký prezident dost na to, abychom si o něm udělali náležitý obrázek.

Už v roce 1973 zažalovalo americké ministerstvo spravedlnosti realitní firmu jeho otce Freda, protože odmítala pronajímat byty lidem kvůli jejich rase a barvě pleti. "Přece byste také nechtěla vedle takových lidí bydlet?" řekl Trump mladší během procesu obhájkyni protistrany.

Časopis New Yorker zase přinesl výpověď zaměstnance jednoho z Trumpových kasin, podle něhož při příchodu Trumpa a jeho tehdejší manželky Ivany museli šéfové rychle uklidit do zákulisí všechny černošské zaměstnance, protože Trumpovým nesměli přijít na oči.

"V mých kasinech pracují černí, kteří počítají moje peníze. Nesnáším to," cituje Trumpa manažer jednoho z jeho kasin John O'Donnell. Ve své knize Trumped! z roku 1991 přináší i další Trumpův citát: "Mám dojem, že ten chlápek je líný. Ale to zřejmě není jeho chyba, protože lenost patří k charakteru černochů. Tak to je. Myslím si to. Je to něco, co nedokážou ovlivnit."

A Trump toho má na hrbu ještě mnohem víc. Během prezidentské kampaně například označil všechny Mexičany za násilníky a drogové dealery s tím, že je mezi nimi jenom pár slušných lidí. Nikdy se nedistancoval ani od svého stoupence a někdejšího šéfa Ku-klux-klanu Davida Dukea.

Už v prezidentské funkci zpochybnil Trump kvalifikaci federálního soudce Gonzala Curiela se zdůvodněním, že je Mexičan. Posmíval se otci padlého válečného hrdiny kvůli jeho pákistánskému původu a po násilnostech v Charlottesvillu prohlásil, že mezi neonacisty jsou dobří lidé. Podle New York Times zase tvrdil, že všichni noví přistěhovalci z Haiti mají AIDS a ti z Nigérie, jakmile se jednou dostanou do USA, se už "do svých chatrčí nikdy nevrátí".

A koneckonců i někdejší Trumpův požadavek, aby Barack Obama předložil svůj rodný list, byl do jisté míry rasistický, protože těžko očekávat, že by totéž požadoval od bělošského prezidenta.

Ačkoliv Trumpovy výroky vyvolávají rozhořčení, skrývá se v tom přece jen jistá licoměrnost. Vždyť Trump se nedostal k moci žádným převratem, ale byl demokraticky zvolen. A to navzdory tomu, že řada jeho podobných výroků už tehdy byla dobře známá.

"Ne, nejsem rasista. Jsem nejméně rasistickým člověkem, s jakým jste kdy dělal rozhovor," prohlásil Trump na Floridě v rozhovoru ke svému údajnému výroku o "shithole countries". A jeho bývalá manželka Ivana jej v britské televizi obhajovala s tím, že není rasista, ale dostává protichůdné rady, což ho mate. Možná proto podle ní říká hlouposti, které ale ve skutečnosti nemyslí vážně.

Opravdu nejméně rasistický člověk, se kterým jste kdy dělal rozhovor? Možná má Trump pravdu - alespoň ze svého hlediska. Ale spíš se to dá brát stejně vážně jako jeho loňský výrok, že se ještě s žádným prezidentem v dějinách nezacházelo tak špatně jako s ním. Opravdu ne? Možná tehdy zapomněl, že čtyři americké prezidenty ve funkci zavraždili. Pro osvěžení paměti: byl to Kennedy, Lincoln, Garfield a McKinley.