Překrásná, ale bez sebedůvěry. Kordula Stropnická přiznala problémy s psychikou

14. 5. 2025 – 7:15 | Magazín | Jiří Rilke

Dechberoucí dcera Veroniky Žilkové si promluvila o svém nitru a psychice a přišla s překvapivým přiznáním.

Vypadá sice tak, že by z pohledu na ní vynechalo srdce pár tepů, ale to neznamená, že musí automaticky oplývat sebevědomím. Přenádherná Kordula Stropnická, dcera slavné herečky Veroniky Žilkové a bývalého politika Martina Stropnického, přiznala, že se sebedůvěrou měla dlouhou dobu velký problém.

„K sebelásce jsem se dostala vyhořením. Vůbec jsem si nevěřila, neměla jsem se ráda, pořád jsem na sebe něco patlala, abych vypadala jinak,“ prozradila magazínu Aha! v odkazu na iluzorní obrazy štěstí prezentované na dnešních sociálních sítích, kvůli kterým pak zejména mladí lidé mívají nerealistická očekávání.

„Nevěřila jsem si kvůli tlaku ze sociálních sítí a z okolí. Jako malé mi ubližovalo, když jsem se v nějakém článku dočetla, že mám něco špatně, že má být něco jinak. Nikdy se mnou nebyl nikdo spokojený,“ pokračovala Kordula.

„Možná to tak nebylo, ale já to tak vnímala a poškodilo mi to psychiku. Ale větší problém je nereálný standard na sociálních sítích. Teď ale influencerky začínají ukazovat i realitu a to se mi líbí,“ doufá v úspěch nového trendu.

Kordula se ale zároveň trochu bojí slavného jména a rozhodně se nechce jen svézt na vlnách, které tvoří její matka a neméně svérázná sestra Agáta Hanychová. Chtěla by radši stanout na vlastních nohách a vybudovat něco svého, což nelze než respektovat. Navíc se již dříve vyjádřila ve smyslu, že u toho vážně ani nepotřebuje být kdovíjak slavná.

„Nevydala jsem se žádným uměleckým směrem a influencerka ze mě taky nebude,“ prohlašuje.

„Chtěla bych se vydat cestou marketingu. Rodina mě určitě podporuje. Pro ně je důležité, abych měla studium a nevezla se jen na svém jménu,“ nastínila plány do budoucna.