Desítky let skvělých komentářů a vtipných hlášek: Legenda slaví 60. narozeniny

14. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Komentování se věnuje polovinu života a skončit ještě nehodlá.

Nezaměnitelných komentátorských hlasů, které okamžitě bezpečně poznáte už v polovině první věty, se v českém mediálním prostoru až tolik nepohybuje. Jakmile ale něco komentuje Míra Bosák, který včera oslavil 60. narozeniny, nejenže to poznáte po prvním slovu, navíc ještě máte jistotu, že se nikdo nudit nebude, i kdyby se jednalo o soutěž v zírání na rostoucí trávu.

Bosák začal se sportovní novinařinou již před více než třiceti lety v rádiu Bonton a časopisu Gól. Do širšího povědomí veřejnosti se ale dostal až v roce 1994, kdy začal komentovat sportovní přenosy pro Českou televizi. Kariéra ho postupem času zavedla na různé posty, chvíli dokonce vedl redakci sportu v ČT.

Je pověstný detailní přípravou na každý komentář a vtipnými hláškami, které dle svých slov zase naopak předem nikdy nepřipravuje: „Nedovedu si ani představit, že bych si je připravoval. Znělo by to strojeně a každý by to poznal, vytratila by se z toho autenticita a ani by mě to nebavilo,“ vysvětlil před několika lety v podcastu Maxim Pavla Vondráčka.

Krom fotbalu také miluje golf, nikdy si nenechá příležitost komentovat pro ČT slavný golfový turnaj Masters. Též působí jako šéfredaktor dvou golfových časopisů: Golf Vacations a GolfPunk.

Stěžovat si nemůže ani v osobním životě: Zhruba stejně dlouho, jako trvá jeho kariéra, je šťastně ženatý. Navíc nehrozí, že by zapomněl na narozeniny své ženy, má je totiž ve stejný den jako on: „Je to velmi praktické, protože to všechno spláchnete najednou. Navíc jak si nepamatuji data, může se stát, že se ráno probudím, někdo mi popřeje, a já si uvědomím, že jsem na někoho zapomněl,“ prozradil magazínu Lifee.

A recept jak udržet šťastný vztah 35 let? „Zásadní je snažit se moc neprudit. Když po čase objevíte, že vám na tom druhém začíná něco lehce vadit, musíte si uvědomit, že on má to samé s vámi. Určitě také najde něco, co by na vás nejraději změnil. Tolerance, to je absolutní základ, a pochopení práce toho druhého.“