Chystá útěk? Hvězda Ulice po rozchodu: "Už nechci žít ve městě"

14. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Půvabná herečka má občas chuť proklít celý svět, což po rozchodu všeobecně nebývá až tak vzácný stav.

Rozejít se s dlouholetým partnerem nikdy není zrovna dvakrát příjemná záležitost, o to horší pokud je partner ještě k tomu otcem vašich dětí. Právě tohle peklo si právě musí prožívat půvabná herečka Aneta Krejčíková, kterou publikum zná především z populárního seriálu Ulice.

S fitness trenérem Ondřejem Rančákem se sice nedávno rozešli, ale dál zůstávají přáteli – zejména kvůli tomu, aby jejich syn Ben a dcera Antonie měly alespoň zdání rodiny. Pár v romantickém slova smyslu už ale netvoří.

„Žijeme v pravdě. Ničím se nijak netajíme, nepředstíráme, že by něco mělo být a není. Děti vědí všechno, ale že bychom to rozebírali, to ne,“ přiznala pro TV Nova.

A občas je toho na ní prostě moc, jako třeba když zrovna slavila čtyřicetiny a intenzita emocionálního tlaku překonala únosnou mez.

„Měla jsem asi před třemi dny narozeniny a ten den jsem prožila mentální kolaps. Na Vltavské jsem se nedostala do tramvaje, protože tam bylo moc lidí. A mně se chtělo řvát a brečet. Říkala jsem si, že nechci žít ve městě, že chci na louku a do lesa. Tím, jak žiju v neustálém spěchu, do školy, do školky, na zkoušku, zase do školky, na kroužky, do divadla, tak se nezastavím,“ přiznala.

Na lásku a vztahy nicméně nezanevřela, jen žádný nový objev prostě zatím nemá: „Ještě jsem to s láskou nevzdala. Zatím ale nic nevidím,“ smála se.