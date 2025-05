Jiří Bartoška si před smrtí koupil luxusní nemovitost za těžké miliony. Co s ní chtěl dělat?

Rok před odchodem si legendární herec pořídil překrásný apartmán v neobvyklé lokalitě.

Deník Blesk z veřejně dostupných smluv zjistil, že nedávno zesnulý velikán Jiří Bartoška prakticky přesně rok před smrtí zakoupil luxusní apartmán. Což je trochu s podivem, protože se jedná o nemovitost v Krkonoších a Bartoška k horám žádnou větší láskou neplanul.

„Odjakživa tvrdím, že jsem rovinný herec, který ze zásady odmítá běhat do svahů. Točím jen do určité nadmořské výšky,“ tvrdil s oblibou. Prakticky nesportoval, do kopců nechodil... tak k čemu Krkonoše?

Blesk tvrdí, že koupě proběhla na popud doporučení od přátel a jednalo se s největší pravděpodobností o účelný ekonomický nákup: Mezonetový apartmán v resortu Aldrov sice samozřejmě může majitel využívat k vlastní rekreaci, ale v nepřítomnosti může také pověřit resort pronajímáním. Aldrov se postará o všechno (a samozřejmě si vezme všimné), zajistí pronájem, úklid i všechny služby, a majitel jen počítá výdělek. Příjemná investice.

Samotné apartmány se mohou pochlubit všemožným luxusem – s výměrou 139 metrů čtverečních a přídavnou garáží, sklepem i balkonem. Výbavu nabízí, na jakou si jen člověk vzpomene, a hostům je v areálu rovnou k dispozici i veškeré hotelové zázemí.

Ne, zadarmo to nebylo. Podle kupní smlouvy se Bartoška plácl přes kapsu ve velkém stylu a vysolil 17 343 477 korun. Bez splátek nebo hypotéky, nutno dodat – čemuž se upřímně nelze až tak divit, Bartoška zastával významné funkce a není proto žádné překvapení, že po finanční stránce byl zajištěn dobře.

A že apartmány v Aldrovu opravdu nevypadají špatně, se můžete přesvedčit sami – třeba na stránkách resortu.