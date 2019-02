Trump může připravit o práci 25 000 Čechů. Připomene mu to Babiš?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Donald Trump chce Andreje Babiše přimět k tomu, aby podpořil zakázky pro americké firmy, potažmo pracovní místa pro Američany. Sám se přitom chystá cly na auta tisíce pracovních míst v Česku zlikvidovat.

Donald Trump je abstinent. Přesto by mu Andrej Babiš měl nalít čistého vína a upozornit ho, že naše vztahy s Amerikou jsou nejhorší za posledních bezmála třicet let. A také mu připomenout, že mohou být ještě horší.

Obchod na prvním místě

Pokud americký prezident zve českého premiéra do Bílého domu, nikdy to není jen zdvořilostní gesto. Ani v případě Andreje Babiše, který od Donalda Trumpa dostal pozvánku do budovy na washingtonské Pennsylvania Avenue na sedmého března.

Když George Bush junior v prezidentském sídle přivítal v roce 2008 Mirka Topolánka, potřeboval s ním projednat přípravy na projekt protiraketového radaru v Brdech. Tři roky poté se tam podíval Petr Nečas, u kterého Barack Obama lobboval za to, aby česká vláda při plánované dostavbě Temelína dala přednost firmě Westinghouse.

Babiš si pozvánku do Bílého vysloužil nejen za to, že nezpochybnil varování před technikou čínského Huawei, ale také proto, že stojí v čele vlády, která se chystá rozhodovat o miliardových projektech – o zakázce na stavbu nových jaderných bloků jaderné elektrárny Dukovany a o nákupu armádních vrtulníků.

V prvním případě americká vláda lobbuje za energetickou korporaci Westinghouse, ve druhém za zbrojovku Lockheed Martin.

Kromě toho chce Trump v Babišovi získat další spřízněnou duši pro export amerického plynu do Evropy.

Ve Washingtonu tak při setkání Babiš-Trump nezůstane jen u zdvořilostních frází. Bude to především obchodní jednání. Trump je prezident-obchodník a kromě mantry 'America first' (Amerika na prvním místě) vyznává zásadu 'Trade First' (Na prvním místě je obchod).

A co by měl Andrej Donaldovi říct? Jsem přesvědčen, že právě tohle:

"Mr. Trump, máte zájem o to, aby se (americko-kanadský) Westinghouse podílel na dostavbě Dukovan a Temelína. Rozumím, bude to skvělý kšeft. Nejsem proti.

Chcete, abychom pro českou armádu koupili od (americké zbrojovky) Lockheed Martin vrtulníky Černé jestřáby (Black Hawk). Hodily by se, vojáci je chtějí. A my chceme modernizovat armádu. Takže proč ne, když bude slušná cena...

Pane prezidente, vláda vám vyšla vstříc, vydali jsme vám (ruského hackera) Jevgenije Nikulina. Miloš Zeman byl proti. Chtěl ho vrátit do Ruska a mamince. Ale ustáli jsme to. A ustál jsem to taky s varováním před Huawei, kdy Zeman naléhal, abychom váš alarm nebrali vážně.

No a vy, pane prezidente, teď hrozíte pětadvacetiprocentními cly na evropská auta a autodíly.

Jasně, jde hlavně o německá auta, naše škodovky se v Americe nechytají. Jenže naše ekonomika je s německou propojena. Jak jinak, ležíme mezi Bavorskem a Saskem. Do Německa odchází třetina našeho vývozu.

Ministryně hospodářství mi před několika dny donesla studii Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická studia. Z ní vyplývá, že potom, co zavedete cla na auta, může v Česku přijít o práci až 25 tisíc lidí, což je víc než půl procenta všech zaměstnanců.

Českou ekonomiku, pane prezidente, mohou cla připravit až o půl procenta hrubého domácího produktu. Tedy asi 26 miliard korun. To je pro desetimilionový stát hromada peněz. Češi si s tím ale poradí. Jsou šikovní.

Amerika na clech nevydělá. Komise v Bruselu zavede odvetná cla. Nakonec budeme všichni počítat ztráty.

Takže sorry jako, Mr. Trump, tohle není dobrá politika. Co kdybychom dělali win-win byznys výhodný pro obě strany? Žádné účelovky, žádná další cla, žádné obchodní války.

Česko podporuje otevřený byznys. Pane prezidente, rozumím vaší zásadě America First. Líbí se mi, v kampani jsem taky říkal Česko na prvním místě.

Neměli by však vaši, tedy američtí, spojenci být na druhém místě? Copak je férové dávat je někam do suterénu?

Chcete vyhlásit vysoká cla na automobily z důvodu národní bezpečnosti. OK, je to vaše rozhodnutí, máte k němu pravomoci. Pokud to ale uděláte, jak mám stát za vaším stanoviskem k Huawei? Jak mám někomu vykládat, že tahle čínská firma může ohrozit naši bezpečnost?

V takovém případě by se mi každý vysmál. Nebezpečné mercedesy, nebezpečné volkswageny, nebezpečný Huawei…

Když svými cly připravíte tisíce Čechů o práci, sotva mohu přesvědčovat vládu, aby podporovala pracovní místa v Americe a dala americkým firmám státní zakázky.

Myslím, že bychom měli víc věcí dělat spolu než proti sobě. Proto, pane prezidente, zvažte další kroky.

My je budeme vážit pečlivě. To vám mohu slíbit. Chceme obchodovat s Čínou i Ruskem. Nechceme však být závislí na ruském plynu a nenecháme se sekýrovat od Číňanů. Miloš Zeman neřídí vládu a řídit nebude, to vám můžu garantovat.

Pokud ale postavíte mezi Evropu a Ameriku zeď cel, budete nás tlačit na Východ. A tohle přece není váš cíl. Nebo se snad mýlím, Mr. Trump?"