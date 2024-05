Bývalý koordinátor: Každá země, která vstupovala do eurozóny, měla z eura obavy

Každá země, která kdy vstupovala do eurozóny, měla z přijetí eura obavy. Posléze si ale společná měna získala podporu místních obyvatel, řekl na dnešním kulatém stole k euru v Poslanecké sněmovně bývalý národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek. Tuto skutečnost ilustroval na příkladu pobaltských států, kde je podle něj spokojenost s eurem po počáteční skepsi v současné době jedna z nejvyšších v eurozóně. Přijetím eura by Česká republika podle prezidentky firmy Petrof a členky Národní ekonomické rady vlády Zuzany Ceralové Petrofové dala také najevo, že patří na Západ.

Z průzkumu, který se v listopadu minulého roku uskutečnil mezi obyvateli eurozóny, podle Dědka vyplývá, že podle 69 procent respondentů euro prospívá jejich zemi. "Vesměs v každé nově přistupující zemi byla podpora eura před jeho zavedením nižší, obavy ze zdražování však byly více mýtem než skutečností, případně zvýšená inflace nesouvisela se zavedením eura," řekl Dědek.

Ve snaze nahnat si politické body negativní postoj k přijetí eura podle Dědka posilují také populisté. "Je třeba přetnout bludný kruh populistického nadbíhání negativně naladěnému veřejnému mínění a konzervování odmítavých nálad veřejností," řekl. Zastánci i odpůrci eura se podle něj shodnou na přínosech vnitřního trhu pro Českou republiku, která je výrazně proexportně orientovaná. "Formování konsenzu ohledně zavedení eura v ČR by proto prospělo nahlížet na tuto otázku jako na prohloubení výhod ze zapojení české ekonomiky do vnitřního trhu EU," dodal.

Přijetí eura v Česku dnes Petrofová označila za logický krok. Posílilo by podle ní také pozici Česka při politickém rozhodování v Evropské unii. Z pohledu firem by pak euro znamenalo snazší plánování či jednotnou propagaci a ceníky výrobků, uvedla. Odpadly by rovněž náklady na zajištění kurzu - takto ušetřené peníze by podle Petrofové mohly být investovány nebo by se daly na mzdy zaměstnancům. K dalším výhodám, které by euro přineslo, patří zvýšení atraktivity Česka mezi zahraničními, ale i domácími investory, doplnila.

Debata o zavedení eura zesílila po novoročním projevu prezidenta Petra Pavla, podle kterého je společná evropská měna logickou budoucností. Vyzval k tomu, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k zavedení eura. Česko se k přijetí společné měny zavázalo ve smlouvě o vstupu do EU v roce 2004. Z deseti států, které tehdy do EU vstoupily, euro dosud nepřijaly Česko, Polsko a Maďarsko.

Debatu o přijetí eura od projevu prezidenta provázejí rozporuplné výroky vládních představitelů i názory politiků. Například podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) nemá přijetí společné evropské měny nyní smysl řešit, řekl už dříve.