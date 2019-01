Babiš spolkl čínskou návnadu i s navijákem

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Čínští komunisté pokládají Česko za svůj západní satelit. A kauza Huawei ukázala, že od satelitů očekávají poslušnost. Opatrnost je proto namístě.

Andrej Babiš se diví jak divizna. Žasne, že čínský velvyslanec Čang Ťien-min lhal o jejich schůzce k technice korporace Huawei, která je v západních zemích už řadu let zmiňována jako bezpečnostní riziko.

Svatá prostoto, proč by Čang nelhal?! Je to komunista, loajální aparátčík. Nemá v popisu práce šířit pravdu, ale bojovat za zájmy čínské stranovlády a podřízených čínských firem, mezi které Huawei patří.

Svaté čínské zájmy

Výstup ze schůzky Babiš-Čang, který čínská ambasáda vyvěsila na Facebooku, je vskutku pozoruhodný. Dýchá z něj doba předgorbačovského Sovětského svazu. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb (vstřícné reakce na varování před Huawei) a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala ambasáda.

Takže Čechové vězte: Číňané laskavě vzali na vědomí vaše úsilí splnit závěry devatenáctého sjezdu Komunistické strany Číny. A mezi ně, jak vyplývá z prohlášení čínského velvyslance, patří "chránit zájmy čínských firem".

Pro jistotu opakuji, abyste nepřehlédli: Číňané od nás očekávají nejen to, že budeme ctít dohody, ale považte – že budeme chránit samotné jejich zájmy (!) v Česku.

"Je to lež… Pan velvyslanec nestandardně uveřejnil něco z té schůzky… To, co napsal je lež. Není to pravda," lamentoval v neděli v ČT rozdurděný Babiš a ujišťoval, že nic takového neslíbil. "To, co udělal, to bylo velice nestandardní, to jsem ještě nikdy nezažil."

Vztek by však měl mít Babiš především sám na sebe. Nestandardní a zbrklý byl jeho postup, když promptně kývl na žádost čínského ambasadora o jednání a přijal ho neformálně v průhonické sokolovně. Číňan si potom mohl vytvořit vlastní verzi příběhu, aniž by mu ji někdo mohl vyvrátit. Dá se vlastně říct, že Babiš mu návnadu spolkl i s navijákem.

(Obdobně zbrklá byla samosebou i Babišova první reakce na upozornění Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, kdy nařídil, aby se Úřad vlády zbavil všech mobilů Huawei.)

Jak dál s Huawei?

Po pondělním zasedání vlády se kauza konečně dostává zpátky tam, kde měla být už na samotném začátku. Na ministerstvo zahraničí a k expertům – správcům kritické datové infrastruktury, tedy sítí a služeb nezbytných pro chod státu, zejména komunikací a rozvodů energií.

Správci vyhodnotí rizika softwaru a hardwaru Huawei a šéf diplomacie Tomáš Petříček bude jednat v Černínském paláci s čínským velvyslancem tak, jak je obvyklé. Nejen s tlumočníkem, ale také s úředníkem, který pořídí z jednání zápis, a ten obě strany parafují.

Vláda pak od správců kritické infrastruktury dostane analýzu rizik, na jejímž základě vymezí oblast Číňanům zapovězenou. Je nasnadě proč.

Přítel, který naslouchá

Čína není spojeneckou, ba ani důvěryhodnou zemí, neuznává západní hodnoty. Je to jiný svět, jiná kultura, jiné zájmy. Web Sinopsis upozorňuje (zde), že hranice mezi politikou a soukromým sektorem v této zemi neexistuje.

Dokládá to mimo jiné odposlechem sídla Africké unie v Addis Abebě, "darem" čínské vlády africkému lidu. Po letech provozu se v roce 2017 ukázalo, že všechna data z budovy přes zařízení firmy Huawei odešla na servery v Šanghaji.

Zkuste si odpovědět na otázku, zda je vskutku jen náhoda, že čínská korporace představuje své mobily jako "vnímavého přítele, který umí naslouchat".

Pravda, sami spojenci se mezi sebou šmírují. V tomto případě však škody nebývají tak vysoké, jako když vás šmíruje stát, jehož zájmy jsou s vašimi často v protikladu.

V kauze Huawei přitom nejsou v sázce pouze citlivé informace a data, ale samotný provoz státu. Zbývá tedy odpovědět na otázku: Svěříme ho snad čínským technologiím a budeme věřit, že čínští komunisté tuto naši závislost nikdy nezneužijí?