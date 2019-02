Německá auta mohou být větší hrozbou než čínský Huawei

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Jak česká vláda zareaguje, až Donald Trump prohlásí za hrozbu národní bezpečnosti auta z německých koncernů? Bude po takové absurditě brát vážně americké varování před čínským Huawei?

Donald Trump chystá další příděl cel na 'neamerické' výrobky.

Tentokrát bude vrchní velitel v zájmu 'národní bezpečnosti' chránit skomírající americké automobilky, které prohrávají v globální konkurenci. Nadto si bude vyřizovat účty s německými výrobci aut.

Boj s mercedesy

Prezidentovi leží v žaludku zejména značky Mercedes a BMW, které ovládly americký trh prémiových značek, kdysi doménu automobilek z Detroitu. Německé automobilky se na prodeji prestižních vozů, které symbolizují příslušnost majitelů k horním patrům společenského žebříčku, podílejí téměř devadesáti procenty. Kazí tak jeho vizi 'America First'.

Trump už před příchodem do Bílého domu hlásal, že německá auta "bude pronásledovat, dokud na Páté bude jediný mercedes". "Když jdete po Páté avenue (na newyorském Manhattanu), každý má před domem zaparkovaný mercedes," postěžoval si v rozhovoru pro televizi Fox News krátce před inaugurací v lednu 2017.

Jistě, je to licoměrnost. Mercedes byl oblíbenou Donaldovou značkou – za důkaz může sloužit fotografie pod titulkem článku. V jeho garáži pod Trump Tower v New Yorku ostatně dodnes parkuje osmiválcové kupé Mercedes McLaren SLR s výkonem 617 koní a limuzína Mercedes S600 v šestimístném provedení.

Jenže když si Donald něco vezme do hlavy…

Umění ohnout zákon

Na to, že chce vyhlásit pětadvacetiprocentní clo na dovoz aut, začal Trump upozorňovat hned po inauguraci. Teď se k tomu schyluje. Americký prezident se k tomu chystá využít článek obchodního zákona, který americké vládě umožňuje v zájmu národní bezpečnosti stanovit clo v neomezené výši bez souhlasu Kongresu. Tuší, že by ho poslanci a senátoři odmítli.

Loni Trump zadal ministerstvu obchodu úkol, aby zjistilo, zda dovoz automobilů a automobilových dílů není hrozbou pro národní bezpečnost. Ve skutečnosti pověřil ministra Wilburyho Rosse tím, aby mu dodal argumenty, kterými by mohl podložit absurdní tvrzení, že dovoz aut, a to i ze spojeneckých zemí NATO, je pro americkou bezpečnost rizikem.

V neděli dostal prezident výsledky šetření na stůl. A je jasné, že Ross jeho očekávání splnil.

Teď má Trump ze zákona tři měsíce na to, aby se rozhodl, zda uvalí cla. Tuto dobu využije k nátlaku na obchodní partnery. Bude se je snažit přimět k ústupkům v obchodních smlouvách. Když se mu to nepodaří, vyhlásí dovozní tarify.

Proclít každý šroubek

Nová cla, jak je patrné ze zadání pro ministerstvo obchodu, budou platit pro všechny státy kromě těch, které získají výjimku. Na to se však u Evropské unie spoléhat nedá.

Obdobně americká vláda postupovala u cel na ocel a hliník, které zdůvodnila právě hrozbou americké bezpečnosti.

Cla přitom postihnou nejen automobily dovážené do Spojených států. Budou platit i pro ty, které se v USA montují, ale z dovážených dílů, což jsou zejména mercedesy a BMW.

Američané prostě v automobilovém sektoru proclí každý dovezený šroubek.

Palba z vinčestrovky

Teď vůči Evropské unii uplatňují Spojené státy dovozní clo 2,5 procenta na osobní auta a 25 procent na pickupy a lehké nákladní vozy. Evropská unie dovoz aut z USA zatěžuje jednotným desetiprocentním clem.

Loni v září unijní komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová nabídla Trumpovi, aby Evropané a Američané cla na auta vzájemně zrušili. Trump to odmrštil se slovy: "Nabídka není dost dobrá, protože jejich (evropští) spotřebitelé mají ve zvyku kupovat jejich auta, ne americká auta."

Cla na dovoz aut z Evropské unie se dotknou téměř všech zemí společenství, kde se auta nebo jejich součástky vyrábějí. Je nicméně jasné, že Donald se chystá z vinčestrovky nabité cly zasáhnout především německé automobilky. Německo je bezkonkurenčně největším evropským vývozcem aut do Spojených států. Ročně se tam prodá za 60 miliard eur německých aut.

Někteří analytici předpokládají, že prodeje poklesnou na polovinu. Jiní zase věří, že Američané budou německé prémiové značky kupovat dál. Prostě proto, že jsou pro ně prestižní záležitostí, a tak si za ně budou ochotni připlatit.

Češi se svezou s Němci

Z dat na webu Businessinfo.cz vyplývá, že Česko do Spojených států v roce 2017 vyvezlo auta za pouhé čtyři miliony korun a autodíly za tři miliardy. Ztráty pro exportéry tedy nebudou nijak velké.

Česko však může zprostředkovaně zasáhnout pokles německé ekonomiky důsledkem exportních ztrát, který je odhadován na 0,4 až 0,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

A Američané? Velká detroitská trojka General Motors, Chrysler a Ford si aspoň načas bude moci vydechnout. Dostane cenový polštář, který jí pomůže v boji s konkurencí. Zákazníkům se však auta prodraží – a nejen ta z dovozu zatížená cly. Ceny budou moci zvednout i domácí výrobci.

Kromě toho američtí vývozci mohou očekávat odvetná cla a pokles zisků. Evropská komise už má připraven seznam amerických výrobků, na které nově uvalí vysoké tarify.

Blondýn s celním razítkem

Nahlíženo z Evropy, prohlásit auta ze spojeneckých zemí za riziko pro americkou bezpečnost a uvalit na ně z takového důvodu cla, by bylo mimořádně arogantním počinem. Tím spíš, když se americká vláda snaží spojence přesvědčit o tom, že pouštět čínský Huawei do 5G sítí důležitých pro chod států, je rizikem.

Pokud to porovnáme, Huawei koupíte v Americe bez cla. Evropská auta by měla být proclena pětadvaceti procenty. Znamená to snad, že jsou pro Ameriku o čtvrtinu nebezpečnější?

Tohle by měl blondýn s velkým celním razítkem spojencům řádně vysvětlit.