Tři muži kolem sv. Václava: Krušné časy prvních českých křesťanských knížat

Obyvatelé obce Lipník na Třebíčsku v dnešním referendu odmítli geologické práce a jiné kroky, které by mohly vést ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu v tomto území. Proti bylo 179 lidí z celkových 186 hlasujících.

Po několika letech diskusí by ministři financí zemí EU měli v úterý souhlasit s tím, aby státy mohly k řešení úniků na DPH dočasně využívat obecného systému přenesené daňové povinnosti. O možnost využívat systém pro boj s podvody na DPH dlouhodobě usiluje Česko.

V Jankově na Benešovsku dnes zemřel člověk, druhého těžce zraněného přepravil vrtulník do nemocnice, řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Mezi Tureckem a Německem podle Angely Merkelové přetrvávají hluboké názorové rozdíly, které se týkají například svobody tisku nebo právního státu. Kancléřka to dnes v Berlíně řekla po jednání s tureckým prezidentem.

Evropská komise chce od Prahy vyjasnění jejího záměru žádat v souvislosti s africkým morem prasat od dovozců z konkrétních států testy na tuto nemoc. Uvedla to dnes mluvčí komise Anca Paduraruová.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v září zrychlilo na 2,1 procenta ze srpnových dvou procent. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Turecko po Německu chce, aby vydalo novináře Cana Dündara, který v Berlíně žije v exilu. Německá vláda to podle některých německých médií vnímá jako provokaci související s nynější návštěvou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

