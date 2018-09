Přesune se malárie do kronik? Pomohou zmutovaní komáři

Mezi Tureckem a Německem podle Angely Merkelové přetrvávají hluboké názorové rozdíly, které se týkají například svobody tisku nebo právního státu. Kancléřka to dnes v Berlíně řekla po jednání s tureckým prezidentem.

Evropská komise chce od Prahy vyjasnění jejího záměru žádat v souvislosti s africkým morem prasat od dovozců z konkrétních států testy na tuto nemoc. Uvedla to dnes mluvčí komise Anca Paduraruová.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v září zrychlilo na 2,1 procenta ze srpnových dvou procent. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Turecko po Německu chce, aby vydalo novináře Cana Dündara, který v Berlíně žije v exilu. Německá vláda to podle některých německých médií vnímá jako provokaci související s nynější návštěvou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

