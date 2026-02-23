Jméno pro královnu víl: Vyzařuje sílu a vznešenost, v Česku ho nosí jen jedna jediná dívka
23. 2. 2026 – 8:35 | Magazín | BS
Jméno, které patří k nejvzácnějším nejen v celém Česku, ale rovnou i na světě, je plné velkoleposti a síly.
Nezvyklých jmen existuje celá řada, ale jedno z nich má výsadní postavení. Vyzařuje sílu, vznešenost, moc a magii. Což není náhoda, protože se jedná o jméno, které nosila sama královna víl: Titania.
Jedná se jméno pocházející původně z řečtiny a doslovně znamená "ta, která pochází od titánů", případně "dcera titánů".
Jméno získalo na významu koncem 16. století, kdy ho použil slovutný William Shakespeare ve své hře Sen noci svatojánské. Shakespeare pojmenoval jako Titanii právě královnu víl, manželku vílího krále Oberona. V původním prastarém folklóru přitom královna víl žádné jméno neměla, nebo se alespoň nedochovalo.
Titania pak díky slavnému literárnímu dílu rezonovala kulturou, knihami a v moderní době i seriálem a filmem. Stala se synonymem pro ženskou autoritu, moc a magii. A stejné jméno mimochodem nosí i největší měsíc Uranu, který coby hold Shakespearově královně pojmenoval astronom William Herschel v 19. století.
V pohádkách či fantastické tvorbě na ní narazíme relativně často, ve skutečném životě už o poznání méně. Titania je extrémně vzácné křestní jméno a podle dostupných dat ho v Česku nosí jedna jediná dívka: Titania Antoinetta kdesi od Lovosic. Zdravíme.
I ve světě se jedná o velkou raritu: V Německu je například k potkání pouze jedenáct Titanií, v Rusku jen jedna, v Austrálii pouhých pět.
Největší šanci potkat skutečnou Titanii byste měli ve Spojených státech, kde jich je na světě celých 591. I tak by ale vzhledem k počtu obyvatel nebyla ona pravděpodobnost zrovna ohromná: Po královně víl se v USA jmenuje jeden člověk z 613 tisíc.