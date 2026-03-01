Vesmírný úkaz roku 2026 je tady! Pět planet v jednom znamení spustí lavinu změn
1. 3. 2026 – 8:41 | Magazín | Natálie Kozak
Planetární konstelace k nám promlouvají jazykem kreativity a citů. Zatímco Ryby září pod náporem pěti planet, Lvi a Raci čerpají sílu z Luny a Jupitera. Jak využít dnešní mystickou atmosféru k posílení vztahů i profesnímu růstu?
První březnový den roku 2026 s sebou přináší neobyčejnou konstelaci, která jako by rozmazávala hranice mezi tím, co je skutečné, a tím, o čem jen sníme. Hlavní slovo přebírá znamení Ryb, v němž se sešlo hned pět planet, což vytváří atmosféru hustou emocemi, intuicí a tvůrčí magií. Je to čas, kdy vnější hluk utichá a ke slovu se hlásí náš vnitřní kompas.
Zatímco se svět probouzí do března, tři znamení zvěrokruhu pocítí toto volání vesmíru obzvláště silně. Pro ně se 1. březen stane dnem, kdy se otevřou nové obzory a duše najde odpovědi, které dlouho hledala.
1. Ryby: Magnet na vesmírné zázraky
Milé Ryby, dnešek je vaším dnem v pravém slova smyslu. Ve vašem znamení se koná planetární summit- pětice nebeských těles vám propůjčuje téměř nadpozemskou intuitivní sílu. Díky retrográdnímu Merkuru ve vašem sektoru se mohou vrátit zapomenuté vize nebo se skrze sny vyjasní otázky, které vás trápily měsíce.
Venuše vám dodává neodolatelné kouzlo, kterému okolí podlehne, aniž by vědělo proč. Mars, který do vašeho znamení právě vstoupil, vás popohání k činům, ale pozor na kvadraturu s Uranem- nepodléhejte zbrklosti. V lásce vás čekají okamžiky hlubokého souznění, v práci pak uspějete tehdy, když se nebudete bát ukázat svou jedinečnou, uměleckou tvář.
2. Lev: Kreativní záře pod ochranou Luny
Lvi, Luna se dnes nachází přímo ve vašem znamení a doplňuje vám palivo v podobě energie a touhy zářit. Trigon Měsíce s Neptunem vás vybízí k tomu, abyste vystoupili ze zajetých kolejí a vytvořili něco originálního. Vaše kreativní intuice je na maximu, tak jí dejte průchod.
Pozor si dejte jen v komunikaci- uspořádání Měsíce s Merkurem a Venuší naznačuje, že by vaše slova mohla být pochopena jinak, než jste zamýšleli. V profesní sféře je ideální čas na prezentace a nové nápady. Večer pak nechte promluvit své charisma; hluboký rozhovor s blízkým člověkem může odkrýt city, o kterých jste dosud jen mlčeli.
3. Rak: Moudrost ukrytá v kořenech
Raci, retrográdní Jupiter ve vašem znamení vás i nadále vede k hlubokému přehodnocování toho, co je pro vás skutečně důležité. Dnešní příznivý aspekt Měsíce s Jupiterem vám přináší pocit klidu a vnitřní jistoty, že vše se děje přesně tak, jak má. Dopoledne se zaměřte na rodinu a domov- právě tam můžete učinit rozhodnutí, které pozitivně ovlivní vaši stabilitu na roky dopředu.
V práci buďte obezřetní, retrográdní Merkur v Rybách si rád hraje s dokumenty a dohodami, takže raději dvakrát měřte. Vaše dnešní zvýšená citlivost není přítěží, ale darem, díky kterému porozumíte lidem kolem sebe lépe než kdy dřív. Večer si dopřejte zasloužený relax v kruhu těch, které milujete.