Tohle překrásné jméno v Česku nosí jen pár set žen: Připomíná záři, světlo a radostnou naději
2. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Jméno, které bylo oblíbené spíše v dřívějších dobách a dnes už ho tolik neuslyšíme, připomíná svit, svobodu a radost.
V Česku jich můžeme potkat pouze 314 a jeho nositelky jsou v průměru spíše vyššího věku, což znamená, že se jednalo o jméno populární v dřívějších dobách a dnes už méně. Což je ale věčná škoda, protože zní skvěle: Jitřenka.
Zároveň to ale neznamená, že by snad čeští rodiče na Jitřenky kompletně zanevřeli: Český statistický úřad zmiňuje právě toto jméno mezi neobvyklými jmény pro miminko i v posledních letech. Což by naznačovalo, že se možná slečny z hvězd pomalu vrací na scénu.
Takové prohlášení by nicméně nebylo úplně přesné. Jitřenka, jak všichni slyšíme, je odvozena od slova "jitro", tedy ráno. Evokuje proto nové začátky, rozbřesk, sluneční záři, příchod nového dne a radostný konec noci. Vzdáleně vychází ze jména Aurora, což byla bohyně spojovaná právě s jitřní září.
Jitřenka ve smyslu nebeského tělesa ale není hvězda, ačkoliv si to lidé často mylně myslí. Jde o pojmenování planety Venuše, pokud ji vidíme ráno. A ano, té samé planetě se pak zase říká Večernice, jakmile ji pozorujeme se soumrakem.
Jméno má také jisté pohádkové, až vílí asociace, ale skutečnost, že se opravdu jedná o pravé české jméno s letitou tradicí a pevnými kořeny dokládá i fakt, že Jitřenky (na rozdíl od spousty moderních jmen) najdeme v českém kalendáři. Svátek měly celkem nedávno: 26. ledna.
Pro rodiče se tak jedná o "bezpečnou", ale zajímavou a originální možnost pro miminko: Jméno existuje, je tradiční, nepůsobí jak z dovozu, ale zároveň nezní oposlouchaně či příliš běžně.
A pozor, má i drobný historický kontext: Jitřenka byla i krycí jméno odbojové organizace během okupace za druhé světové války. Což dnešní Jitřenky samozřejmě nemusí už vůbec trápit, ale i tak jedná se o pozoruhodnou zajímavost.