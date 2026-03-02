Vláda projedná tresty za neplacení výživného či zrušení nominačního zákona
2. 3. 2026 – 8:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zpřísnění úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušení nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem, projedná na dnešním zasedání vláda.
Negativně se asi ministři postaví k dvojici opozičních návrhů, které se týkají veřejného opatrovnictví u obcí a zveřejňování smluv státu se soukromými osobami u transakcí, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun.
Koaliční poslanci v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navrhují zpřísnit trestněprávní úpravu zanedbání povinné výživy. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Trestnost neplacení alimentů nemá být však podle návrhu tak široká, jak platila do konce loňska. Novelu zpracovalo ministerstvo spravedlnosti, forma poslaneckého návrhu má podle koalice urychlit schvalování.
Stejným způsobem se běžnému připomínkovému řízení vyhne i novela, která má zrušit takzvaný nominační zákon. Vešel v platnost v lednu 2020 za bývalé Babišovy vlády. Týká se výběru kandidátů do orgánů společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železnic. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) je novela snahou o profesionalizaci orgánů firem s majetkovou účastí státu.
Záporné stanovisko asi zaujme kabinet k návrhu místopředsedy STAN Karla Dvořáka, podle níž by měl stát kvůli bitcoinové kauze zveřejňovat nově smlouvy se soukromými osobami na transakce, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun. Totéž by se mělo týkat i snahy poslanců STAN upravit pro obce převod veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům.
Kabinet se bude zabývat i trojicí nařízení, které vypracovalo ministerstvo zemědělství. Chovatelé koní podle prvního z nich nově nebudou muset podávat elektronický opis koní v hospodářství a elektronickou deklaraci chovu koní. Ve druhém nařízení ministerstvo rozšiřuje podmínky, za kterých poskytne chovatelům prasat dotaci na zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací. Poslední pak dá ekologicky hospodařícím zelinářům možnost žádat o dotaci na pěstování batátů.
Na rozdíl od minulého týdne, kdy v obvyklé době koaličního jednání uváděl premiér do úřadu nového ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé), se před dnešním zasedání vlády uskuteční tradiční schůzka koalice.