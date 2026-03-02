Dnes je pondělí 2. března 2026., Svátek má Anežka
Počasí dnes 12°C Skoro jasno

Viděl ducha, popadl nože a běžel za knězem. Policisté v Krnově se nenudili

2. 3. 2026 – 7:08 | Magazín | Jana Strážníková

Viděl ducha, popadl nože a běžel za knězem. Policisté v Krnově se nenudili
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Neznámý muž měl v Krnově velmi divokou noc a strážníci se nestačili divit, když přijeli věc zkontrolovat.

Kdybychom měli vybrat jedno povolání, kde hrozí jen minimální šance, že se člověk bude nudit, nutně bychom museli zvážit práci u policie. Neuplyne snad ani den, aby se na veřejnost nedostala zmínka nějakého dramatického nebo alespoň kuriózního zásahu.

Podobné situace většinou zní celkem vtipně, když si o nich člověk později čte, ale v samotnou chvíli nejspíš nikomu do smíchu nebylo. Pravděpodobně to platí i o avantýře, kterou zažili policisté v Krnově na konci ledna, jak píše Týdeník policie.

Mohlo by vás zajímat

Museli totiž řešit oznámení o podezřele a nebezpečně působícím muži, který se pohyboval ulicemi s noži v rukou.

Nakonec se ale díkybohu nejednalo o žádného krnovského rozparovače: Strážníci muže zastihli na zastávce, kde na jejich výzvu okamžitě odložil obě čepele.

Muž následně vysvětlil, že se nechystal na nikoho útočit, jen se bál sám o sebe, protože v zahradním domku, kde bydlí, viděl ducha. Proto se ozbrojil a vydal se hledat kněze.

Situace nakonec nejspíš žádný nadpřirozený původ neměla a lovec duchů byl v obavách o zdravotní stav předán záchranné službě a za asistence policistů převezen k dalšímu vyšetření. Co se zjistilo, už policie bohužel neuvádí.

Tak či tak, strážníci měli další večer, na který se nezapomíná.

Tagy:
policie zásah duch zákrok nadpřirozeno
Zdroje:
Facebook, tydenikpolicie.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Kočky umí pomáhat lidem stejně jak psi. Jen to nebudou dělat zadarmo, potvrdili vědci

Následující článek

Tohle překrásné jméno v Česku nosí jen pár set žen: Připomíná záři, světlo a radostnou naději

Nejnovější články