Viděl ducha, popadl nože a běžel za knězem. Policisté v Krnově se nenudili
2. 3. 2026 – 7:08 | Magazín | Jana Strážníková
Neznámý muž měl v Krnově velmi divokou noc a strážníci se nestačili divit, když přijeli věc zkontrolovat.
Kdybychom měli vybrat jedno povolání, kde hrozí jen minimální šance, že se člověk bude nudit, nutně bychom museli zvážit práci u policie. Neuplyne snad ani den, aby se na veřejnost nedostala zmínka nějakého dramatického nebo alespoň kuriózního zásahu.
Podobné situace většinou zní celkem vtipně, když si o nich člověk později čte, ale v samotnou chvíli nejspíš nikomu do smíchu nebylo. Pravděpodobně to platí i o avantýře, kterou zažili policisté v Krnově na konci ledna, jak píše Týdeník policie.
Museli totiž řešit oznámení o podezřele a nebezpečně působícím muži, který se pohyboval ulicemi s noži v rukou.
Nakonec se ale díkybohu nejednalo o žádného krnovského rozparovače: Strážníci muže zastihli na zastávce, kde na jejich výzvu okamžitě odložil obě čepele.
Muž následně vysvětlil, že se nechystal na nikoho útočit, jen se bál sám o sebe, protože v zahradním domku, kde bydlí, viděl ducha. Proto se ozbrojil a vydal se hledat kněze.
Situace nakonec nejspíš žádný nadpřirozený původ neměla a lovec duchů byl v obavách o zdravotní stav předán záchranné službě a za asistence policistů převezen k dalšímu vyšetření. Co se zjistilo, už policie bohužel neuvádí.
Tak či tak, strážníci měli další večer, na který se nezapomíná.