Tohle jméno má v Česku jen pár mužů. Jeho význam je překvapivě silný
21. 1. 2026 – 16:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Některá jména slyšíte každý den. V obchodě, ve škole, v čekárně u doktora, v seriálech i na dětských hřištích. A pak jsou jména, která zazní jednou za dlouhou dobu a člověk se za nimi mimoděk otočí. Jedno z takových jmen je Milivoj.
Jméno, které zní starobyle, ale přitom ne směšně. A přesto existuje i dnes – jen tiše, skromně, v několika málo rodných listech.
Podle veřejně dostupných statistik četnosti jmen v Česku dnes jméno Milivoj nosí 16 mužů. Ano, opravdu. Šestnáct. To je číslo, které se vejde do jedné třídy. A ještě zbyde místo.
A právě proto má Milivoj něco, co v posledních letech lidé čím dál častěji hledají: jedinečnost bez křeče.
Když se v jednom jméně potká něha a boj
Milivoj není jméno, které by se tvářilo jako drsňák. Není to „tvrdý“ zvuk, není to jméno, které by křičelo. Naopak. Milivoj zní… měkce. A přesto má v sobě sílu. Význam se nejčastěji vykládá jako „milující voják“, případně „ten, kdo miluje své vojsko“ nebo i „vůdce vojska“. A teď si to řekněme na rovinu: Tohle spojení je až nečekaně krásné.
Protože v běžném světě jsme zvyklí, že se věci dělí na dvě hromádky:
- buď jsi citlivý,
- nebo jsi silný.
Milivoj jako by říkal: Můžeš být obojí.
Můžeš být ten, kdo má srdce.A zároveň ten, kdo se umí postavit, když jde do tuhého.
Proč takové jméno v Česku existuje jen ojediněle?
Možná si teď říkáte: Jak je možné, že o něm skoro nikdo neví? Odpověď není tak složitá. Je to jen realita českého jmenného světa. Většina rodičů se drží bezpečí. Ne proto, že by neměli fantazii. Ale protože se bojí, aby se nikdo jejich dítěti nesmál. A tak se točí dokola jména, která známe. Jenže pak přijde chvíle, kdy se v člověku něco zlomí.A najednou chce jméno, které bude jiné, vyjímečné a hlavně originální.
A právě tady Milivoj začíná být zajímavý. Je to staré slovanské jméno, které přežilo staletí. A jen se na něj na chvíli zapomnělo.
Milivoj zní jako legenda… ale může být úplně normální kluk
Na Milivojovi je zvláštní ještě jedna věc: zní „epicky“, ale dá se nosit civilně.
Není to ani tvrdé, ani směšné. Je to… jiné. Zapamatovatelné. S vlastním charakterem.
A navíc: Milivoj není jméno, které by se vyčerpalo na první dojem. Čím déle ho člověk vnímá, tím víc mu sedí. Zkuste ho na sebe nechat chvíli působit, opravdu vás něčím dostane.
Svátek a oficiální existence
Milivoj má svátek 5. Srpna. A zároveň je to jméno, které se objevuje i v seznamu jmen vedeném Ministerstvem vnitra jako pomůcka pro matriky.
Je to důležité říct, protože u raritních jmen se lidé často ptají: „A jde to vůbec zapsat?“
Ano. Jde.
Proč si lidé vybírají vzácná jména právě teď?
Možná jste si toho všimli, protože to je trend posledních let:
Rodiče čím dál víc hledají jména, která:
- nejsou tuctová,
- nejsou přehnaně „moderní“,
- ale mají příběh.
A když se nad tím zamyslíme, dává to smysl.
Žijeme v době, kdy je všechno rychlé. Všechno je copy-paste. Všechno se dá nahradit.
Milivoj není pro každého. A právě proto je krásný.
Je fér říct jednu věc: Milivoj je jméno, které vyžaduje odvahu. Ne od dítěte – ale od rodičů. Protože okolí se občas ptá. Někdy se ušklíbne. Někdy řekne: „A proč jste mu nedali normální jméno?“ Jenže ono je to takhle: Normální není synonymum pro správné. A pokud hledáte jméno, které je slovanské, silné, něžné a zároveň raritní… Milivoj je přesně ten typ, který se ti zaryje pod kůži.
A možná i proto, že ho nosí jen hrstka mužů, působí jako něco, co se nedá okoukat.
Jako jméno, které patří jen tomu, kdo ho nese.