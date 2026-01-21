Trump v Davosu kritizoval Evropu, která podle něj nemíří správným směrem
21. 1. 2026 – 16:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropa nemíří správným směrem, některá místa se změnila k nepoznání.
Dnes to v projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu prohlásil americký prezident Donald Trump. Ocenil naopak výkon americké ekonomiky, kterou označil za hospodářský motor planety. Poznamenal, že rozkvět USA nastal poté, co se před rokem vrátil do Bílého domu.
"Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem," řekl Trump.
Americký prezident poznamenal, že USA věří v pevné vazby s Evropou, které jsou dané společnou minulostí. Značná část Američanů včetně Trumpa má evropské předky. Sám Trump dnes připomenul, že jeho matka byla "stoprocentní Skotka" a otec, který se již narodil v USA, byl po rodičích "stoprocentní Němec".
Evropské problémy podle šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. Trump již v minulosti vyčítal Evropě podle něj přílišný důraz Evropské unie na ekologická opatření a rovněž nedostatečný boj proti nelegální migraci.
USA naopak podle Trumpa ekologické přestavbě hospodářství, kterou označuje za nový zelený podvod, dokázaly zabránit, když si ho Američané zvolili za prezidenta. Nový zelený podvod, což je termín, kterým Trump odkazuje na meziválečnou obnovu amerického hospodářství zvanou nový úděl, je podle prezidenta zřejmě největším podvodem v historii. Kriticky se vyslovil mimo jiné o větrných elektrárnách, vysokých cenách elektřiny v Německu či o nízké produkci energie v Británii.
Británii rovněž vytknul, že netěží dostatečně ropu v Severním moři. Podle něj jsou na tamních nalezištích zásoby ropy na 500 let. "Proto jsou ceny tak vysoké," poznamenal o cenách paliv.
Své vystoupení v Davosu, kde na úvod pozdravil své přátele a také "několik nepřátel", což publikum přijalo se smíchem, zahájil americký prezident pochvalou amerického hospodářství. "Po roce, co jsem ve funkci (prezidenta), ekonomika vzkvétá," řekl. "Žádná inflace, vysoký ekonomický růst," poznamenal Trump s tím, že současnou vysokou úroveň hospodářského výkonu nikdo jiný než on nepředvídal.
V ekonomické části projevu Trump zmínil také Venezuelu, odkud na počátku měsíce uneslo americké komando tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Toho USA viní z narkoterorismu. "Venezuela vydělá v příštích šesti měsících více peněz než za posledních dvacet let," řekl šéf Bílého domu s tím, že USA budou prodávat venezuelskou ropu. V této souvislosti hovořil o 50 milionech barelů ropy, kterou USA zabavily a odvezly. Barel má asi 159 litrů.
Spojené státy byly velmi hloupé, když Dánsku po druhé světové válce předaly zpět Grónsko. I toto dnes v Davosu na Světovém ekonomickém fóru prohlásil americký prezident Donald Trump, který zároveň uvedl, že k získání tohoto arktického ostrova nepoužije sílu. Trump chce od Kodaně převzít kontrolu nad touoto autonomní součástí Dánského království. Zdůvodňuje to tím, že Grónsko, které označil za velký a krásný kus ledu, USA potřebují k zajištění národní bezpečnosti.
Trump v projevu připomněl, že po obsazení Dánska nacistickým Německem se americké síly vylodily v Grónsku, aby nacistům zabránily tento ostrov ovládnout. Poválečné opětovné začlenění Grónska do Dánského království označil za velkou hloupost, kterou USA připustily. "A Dánsko je nyní nevděčné," řekl prezident s tím, že od Kodaně požaduje okamžitě zahájit jednání o získání Grónska.
Americký prezident dále hovořil o nezastavitelnosti Spojených států, pokud by se rozhodl použít sílu, což ovšem následně vyloučil. "Nemusím použít sílu, nechci použít sílu a nepoužiji sílu," řekl.
Trump poznamenal, že všechno, co USA chtějí, je "jen místo zvané Grónsko", a že američtí prezidenti o tento ostrov usilovali po dvě století. Zdůraznil, že Dánsko není schopné Grónsko ubránit, pokud by to bylo nutné, navíc podle něj není v Grónsku po Dánech ani stopa. "Jen Spojené státy dokážou tento obrovský kus země, tento obrovský kus ledu ochránit, rozvinout a vylepšit," řekl.
"Můžete říct ano a my budeme velmi vděční, nebo můžete říct ne a my si to budeme pamatovat," řekl na adresu Dánska.
V souvislosti s ovládnutím Grónska během druhé světové války Trump připomenul, že to byly USA, kdo Evropu i svět zachránily. "Bez nás byste vy všichni teď mluvili německy a možná trochu japonsky," řekl. Japonsko byla za druhé světové války spojencem nacistického Německa.
Grónsku se Trump věnoval i poté, co po projevu odpovídal na otázky moderátora. Řekl, že Dánsko stojí správa Grónska stovky milionů ročně. "Dánsko je malá země, má báječné lidi, ale (Grónsko) je velmi drahé, je to obrovský kus ledu," řekl. Znovu zopakoval, že pro USA je Grónsko velmi důležité pro americkou i mezinárodní bezpečnost.
USA v Grónsku nyní mají základnu v Pituffik na severozápadě ostrova, kde je trvale umístěna asi stovka amerických vojáků. Stávající smlouvy s Kodaní, jak poznamenala BBC, umožňují Spojeným státům počet vojáků kdykoli zvýšit. V minulosti byla v Grónsku americká vojenská přítomnost větší, s koncem studené války se ale snížila.