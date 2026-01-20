Výměna manželek v showbyznysu, která překvapivě funguje
20. 1. 2026 – 15:16 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zní to jako zápletka z reality show, kterou by divákům raději prodali s dramatickou hudbou a titulkem o „výměně manželek“. Jenže příběh kolem Jana Krause, Ivany Chýlkové, Jany Krausové a Karla Rodena je spíš ukázkou toho, jak umí být dospělý život překvapivě civilní. A jak se z věcí, které by leckdo čekal „na nože“, někdy stane… dospěle vyřešený vztahový problém.
I když je podobný vývoj vztahů u „běžných“ lidí vlastně docela normální, u známých osobností se automaticky sleduje pod lupou. Veřejnost i média totiž často čekají, že z toho bude bulvární bomba. Jenže tady se žádná exploze nekonala. Všichni zúčastnění to zvládli překvapivě klidně a s rozumem.
Jak to všechno začalo: setkání na place, city, které nezůstaly skryté
V 90. letech byl herec a moderátor Jan Kraus dlouholetým partnerem herečky Jany Krausové (rozené Pehrové), s níž má dva syny Adama a Davida. V té době žila herečka Ivana Chýlková s hercem Karlem Rodenem. Osudy těchto dvou známých tváří české kulturní scény se propletly natolik, že to nakonec změnilo život nejen jim, ale i jejich rodinám.
Podle dostupných informací vznikl mezi Janem Krausem a Ivanou Chýlkovou během společného natáčení filmu „Trio“ v roce 1994 citový vztah, který oba nakonec po svých předchozích dlouhodobých vztazích otevřeně přiznali a rozhodli se pro společnou cestu.
To automaticky znamenalo, že Jana Krausová a Karel Roden, kteří byli do té doby partnery těchto dvou osob, najednou čelili nové situaci. V mnoha jiných případech by se takováto změna proměnila v mediální rigol, hádky a veřejné útoky. Tady se ale – jak ukazují vzpomínky všech zúčastněných – stala jiná věc: dohoda, respekt a snaha minimalizovat zranění a chaos.
„Prohození manželek“? Spíš lidské rozhodnutí než skandál
Výraz „prohození manželek“, který se často v médiích objevoval jen kvůli šťavnaté formulaci, ve skutečnosti významně zjednodušuje a zkresluje, jak se věci vyvíjely. Nešlo o žádné plánované či kalkulované „výměny“ – šlo o to, že dva lidé zjistili, že jejich vztahy se přirozeně vyvíjejí jiným směrem.
V praxi to ve zkratce probíhalo takto:
- Jan Kraus se rozešel s Janou Krausovou po letech společného života, protože jeho city k Ivaně Chýlkové byly stále více silnější.
- Ivana Chýlková se tehdy nacházela v partnerství s Karlem Rodenem, a když se oba s Janem Krausem našli, rozhodli se být spolu.
- Jana Krausová s Karlem Rodenem následně vytvořili partnerskou dvojici.
„Všechno proběhlo s respektem,“ vzpomínaly veřejně některé zúčastněné strany. Namísto dramatických výčitek či velmi mediálně silných výměn vládla dohoda o tom, jak neublížit rodině a dětem.
A jak to celé dopadlo?
Možná právě tak, jak by to člověk u „showbyznysové výměny“ čekal nejméně: ti, kteří spolu zůstali, spolu opravdu zůstali. Jan Kraus a Ivana Chýlková vytvořili dlouhodobý a stabilní pár, společně vychovali syna Jáchyma a i po letech působí jako dvojice, která si prošla složitým začátkem, ale ustála ho bez veřejného válčení. Zatímco jejich vztah přežil čas, tlak i mediální škatulky, Jana Krausová a Karel Roden se nakonec rozešli, ale celý příběh se neproměnil v nekonečný seriál křivd. Ba naopak, tato dvojice se dál potkává v herecké branži a vychází spolu přátelsky.