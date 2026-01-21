Dnes je středa 21. ledna 2026., Svátek má Běla
Tajemné místo uprostřed kanadských hor: turisté ho mohou vidět, ale nesmí na něj vstoupit

21. 1. 2026 – 19:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Když si představíte ikonickou kanadskou krajinu, vysoké hory, klidná jezera a nekonečné lesy, pravděpodobně vám naskočí obrázek, který jste už někde viděli. Jeden z nejznámějších motivů vůbec však nemůžete zblízka navštívit. Spirit Island, malý ostrůvek v srdci Národního parku Jasper, je jedním z nejfotografovanějších míst Kanady a zároveň místem, kam turisté nesmějí vkročit.

Je to skoro paradox: svět ho zná pouze jako krásné fotografie z druhého břehu, ale skutečný přístup k němu je omezený z hlubokého kulturního a duchovního důvodu.

Ostrov, který dobyl světové reklamy

Spirit Island, v překladu „Ostrov duchů“, se poprvé dostal do širší veřejnosti v 60. letech minulého století, kdy společnost Kodak umístila jeho fotografii na obří billboard v newyorské Grand Central Station. Od té doby se táhne jeho obraz reklamami a kampaněmi napříč světovými značkami, včetně technologických gigantů jako Apple. Skutečná hodnota místa ale nespočívá v jeho fotogenicitě.

Posvátné místo domorodých obyvatel

Pro generace místních komunit, především kmene Stoney, má Spirit Island hluboký duchovní význam. Původní název ostrova Githni-mi-Makoche, což lze přeložit jako „Léčivý ostrov“, odkazuje na víru, že právě zde se spojují elementy země, vody a hor v jedinečnou energetickou sílu.

Podle Kanadské veřejnoprávní stanice BBC a svědectví potomků domorodých náčelníků, jako je Barry Wesley, byl ostrov po staletí místem rituálů, modliteb a léčení. A i když byli domorodí obyvatelé kdysi z oblasti násilně vyhnáni, stejně jako mnoho jiných komunit po celém kontinentu během kolonizace, dnes se snaží vracet ke svým kořenům a znovu získat přístup ke své zemi a tradicím.

Proč na ostrov nesmějí turisté?

Na rozdíl od mnoha atrakcí v národních parcích, Spirit Island není veřejným prostorem. Přístup k němu je omezený z jednoho hlavního důvodu:

respekt k posvátnosti místa a jeho kulturnímu významuochrana jeho přírodní a energetické integrityvyváženost mezi turismem a tradicí

Pouze členové kmene Stoney mají oficiální povolení vstoupit na ostrov, aby zde mohli vykonávat obřady nebo se zapojit do kulturních praktik, které stále udržují při životě. Ostatní návštěvníci mohou ostrov pozorovat z vodních tras, například z kajaku, nebo z paluby výletní lodě na jezeře Maligne.

„Nezanechávejte žádné stopy, to je jediný způsob, jak toto místo zachovat pro budoucí generace,“ časem zazní i jako prosba místních strážců tradic. A není to fráze. Je to zodpovědnost vůči zemi a lidem, kteří ji milovali před námi i po nás.

Cestovní ruch jinak: respekt a rovnováha

Spirit Island je pro mnoho cestovatelů stále destinací snů, ale jeho příběh nám připomíná jednu důležitou věc: znepokojivý nárůst masového turismu často stojí v rozporu s tím, co je skutečně posvátné nebo křehké.

Kanada, podobně jako Nový Zéland, Austrálie nebo některé oblasti USA, si začíná klást otázku: Kam sahá právo vidět a mít zážitek a kdy už není důležitější respekt k tradici a přírodě?

Spirit Island se tak stává symbolem rovnováhy mezi touhou cestovat a potřebou zachovat to, co je starší než fotografie, reklama nebo hashtag.

