Těžko zavřít hranice, když jsou rozbité na kusy

Ono se snadno řekne 'zavřít hranice'… To ale může být zapeklitý úkol, když jsou rozsekané na cimprcampr.

Stop! Tady jsou hranice a už ani o krok dál. To, co si obyvatelé schengenského prostoru ještě před pár dny nedokázali představit, je dnes realitou. Opatření nikoliv jediné, nicméně nutné. Zkomplikuje život všem, nejvíce by ale asi způsobilo zmatek mezi obyvateli nizozemského městečka Baarle-Nassau. Nizozemsko sice zatím hranice zcela neuzavřelo, ale co kdyby…

V jihonizozemském Baarle-Nassau žije 6600 obyvatel, tedy zhruba jako ve Slavkově u Brna nebo ve Světlé nad Sázavou. Je tu ovšem 22 exkláv belgické obce Baarle-Hertog, v nichž je zase pro změnu sedm nizozemských enkláv. Jde o důsledek více než 900 let starého mocenského sporu mezi dvěma šlechtickými rody, který nedokázaly urovnat ani moderní demokratické vlády. Složitost hranic je způsobena četnými starými smlouvami, dohodami, výměnou či prodejem území.

Hranice se tu táhne napříč kavárnami, restauracemi a supermarkety, zdejší domy patří jednou Nizozemsku, jednou Belgii. Státní příslušnost v rámci obce určuje poloha domovních dveří a lze ji rozeznat podle čísel popisných. Domy, kde je na čísle vlevo nahoře belgická vlaječka, jsou součástí belgického území, ty nizozemské zase označují vlevo a vpravo červené a modré pruhy. Česky bychom asi řekli, že v tom je parádní bordel.

Spor nebo nedejbože ozbrojený konflikt o tato území naštěstí nehrozí, protože se všichni s touto absurdní situací tak nějak během let vyrovnali. Ba co víc – městečko se díky tomu stalo vyhledávanou turistickou atrakcí, protože hranice jsou na všech ulicích výrazně vyznačeny a jsou vděčným objektem pro fotografování.

Bizarností je tu řada, ale některé z nich lze celkem snadno vyřešit. Jelikož nizozemské a belgické zákony stanoví různé zavírací doby pro hospody a restaurace, stačí si někdy – pokud se vám ještě nechce z lokálu vypadnout – jednoduše přesednout k jinému stolu. A protože se platí daně tam, kam vede vchod, lze se placení vysokých belgických daní vyhnout například tím, že se vchod prostě zazdí a (pokud to jde) udělá se nový na nizozemskou stranu.