Na dálnicích už jen stovkou

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Zatímco u nás se zvažuje zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic, Nizozemci jdou opačnou cestou a od Nového roku zde rychlostní limit naopak sníží. Máme si z nich vzít příklad?

Pro řidiče v Nizozemsku začíná od příštího roku nová éra. Na tamních dálnicích byla snížena dosavadní nejvyšší povolená rychlost ze 130 km/h na stovku. Cílem opatření je především – jak jinak – snížit emise.

"Nikomu se to nelíbí, ale slouží to vyššímu zájmu," vysvětlil premiér Mark Rutte s tím, že v příštích měsících budou oznámena další opatření na snížení emisí. Mimo jiné nebudou třeba smět na silnice vozidla starší než 15 let.

Za vším hledej emise

Pokud jde o rychlost na dálnicích, je u nás trend spíše opačný. V roce 1997 se rychlostní limit zvýšil ze 110 km/h na 130 km/h a ministerstvo dopravy zvažuje, že by se na vybraných úsecích mohlo jezdit až stočtyřicítkou.

Emise dusíku na obyvatele jsou ale v Nizozemsku čtyřikrát vyšší, než je průměr EU. Pocházejí z osobních a nákladních automobilů, těžkých užitkových vozidel a ze zemědělství. Zemi se tak do roku 2030 nepodaří splnit stanovené klimatické cíle.

Nizozemský soud kvůli tomu v květnu rozhodl odložit asi 18 tisíc velkých infrastrukturních projektů na stavbu dálnic, letišť, větrných elektráren a obytných čtvrtí. Podle odhadu výzkumného institutu EIB se při současném trendu do roku 2021 o osm procent sníží množství realizovaných stavebních projektů a stát přijde o 40 000 pracovních míst.

Hlavně pomalu - má to spoustu výhod

Omezení rychlosti na 100 kilometrů za hodinu bude v Nizozemsku prozatím platit jen přes den, v noci se bude stejně jako dříve moct jezdit až stotřicítkou.

Země se tak stává něčím na způsob velikého zkušebního okruhu. Co si od toho slibují experti? Obávají se, že zpočátku by opatření mohlo paradoxně vést ke zvýšení počtu dopravních nehod. Řidiči znudění pomalou jízdou budou koukat, kde co lítá, nebo ještě pravděpodobněji si budou hrát za volantem s mobilem. Po této úvodní kritické fázi, kdy bude policie důsledně překročení limitu trestat, by se ale mohly stát skutečné zázraky.

Ubude bouraček, mrtvých i zraněných. Řidiči ušetří peníze, protože jejich auta schlamstnou méně paliva. Výfuky budou vypouštět méně oxidů dusíku a uhlíku, které tak škodí klimatu. Dojezd elektromobilů se zvýší, hladina hluku naopak sníží. Na silnici ubude stresových situací.

Navzdory snížení rychlosti dojede spousta řidičů do cíle své cesty dříve, protože plynulost dopravy se podle odborníků znatelně zvýší. Pojedou-li auta pomaleji, bude jim stačit kratší bezpečná vzdálenost, takže se jich na přeplněné silnice víc vejde. Zglajchšaltovaná rychlost navíc povede k tomu, že se bude méně předjíždět a méně brzdit, což pomůže omezit tzv. fantomové dopravní zácpy, které se tvoří jakoby z ničeho.

Kam se mohou jet vyřádit milovníci rychlosti?

Všichni budou jezdit pomaleji a všichni z toho budou mít ve finále užitek. Ale je jasné, že ne každému se bude opatření zamlouvat. Pořád bude dost těch, kdo chtějí jezdit jako šílenci. Ti mají na vybranou: buď riskovat tvrdé tresty, anebo se jet vyřádit na dálnice do sousedního Německa. Na nich stále platí neomezená rychlost, i když na zhruba 40 procentech z nich jistá omezení zavedena jsou.

Německo ovšem není jedinou zemí či oblastí, kde se může jezdit na dálnicích libovolně rychle. Na britském ostrově Man například není rychlost omezena vůbec (tedy nejen na dálnicích). Tím to ale v Evropě hasne. Další státy bez příslušných omezení už jsou poněkud z ruky, nehledě na to, že na tamních silnicích si už z jejich podstaty asi nějak extra rychle nepofrčíte: Nepál, Barma, Burundi, Bhútán, Afghánistán, Severní Korea, Haiti, Mauritánie, Somálsko, Libanon, Vanuatu a indický stát Uttarpradéš.