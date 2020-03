Jak se nezbláznit doma, když nemůžeme ven?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jaroslav Bican

Doba, kdy máme omezenou svobodu pohybu a zažíváme velkou nejistotu, klade velké nároky na naši psychiku. Jak toto náročné období zvládnout a nezbláznit se?

Snažte se zůstat aktivní, nepodléhejte letargii a nicnedělání, braňte se pocitu izolace a udržujte takovou podobu sociálního kontaktu, jaká je aktuálně možná. Pokud to jde, nezůstávejte jen u svítících obrazovek.

Starejte se o sebe

Základní pravidlo je pravidelně chutně a zdravě jíst, odpočívat a cvičit. Pokud víte o tom, že máte tendenci ve stresových situacích jídlo vynechávat, věnujte tomu patřičnou pozornost. Rovněž je třeba se vyhýbat tomu, aby člověk celý den proseděl, přestože například v karanténě se to přímo nabízí.

Sezením se fyzického napětí a emoční úzkosti nezbavíte. Naopak se bude zvyšovat vaše podrážděnost. Je nutné udržet si svou aktivitu a činorodost i doma. Zvlášť pokud se staráte ještě o někoho dalšího – o své děti nebo staré rodiče – nezapomínejte na sebe a naplňujte své vlastní potřeby, aby toho na vás nebylo časem moc.

Mluvte s lidmi

Další klíčová věc je bojovat s pocitem izolovanosti a co nejvíce ho omezit. Vyjadřujte své pocity. Využívejte své sociální sítě a vazby. Ozvěte se svým známým a kamarádům, se kterými jste už delší dobu nebyli v kontaktu. Právě teď je k tomu vhodná příležitost. Potěšíte sebe i je. Volejte si pravidelně se svými přáteli a členy rodiny, které nemáte u sebe. Pokud zažíváte stres, popovídejte si s někým o tom.

Nejistota může prohloubit vaši úzkost, proto mluvte o tom, co v nastalé situaci můžete dělat. Jestliže máte dodržovat naprostou karenténu, dejte o tom vědět svým přátelům či kolegům, ať mají příležitost vám případně pomoci. Jestliže žijete sami, je to zvlášť důležité. V případě, že máte o někoho ze svých blízkých velký strach například o své rodiče či děti, buďte s nimi v kontaktu ideálně každý den. Uklidní vás to.

Relaxujte

Věnujte se činnostem, které vám pomohou si odpočinout. Pokud se vám už dříve něco osvědčilo a přispělo k tomu, že jste se vyrovnali se stresovou situací, držte se toho. Může to být čtení knihy, nějaké řemeslo či ruční práce kolem domu. Nebo si vychutnejte v klidu šálek čaje a uvařte si něco speciálního k jídlu.

Nic nezkazíte tím, když budete pravidelně vstávat od počítače a protahovat se. Stejně tak můžete využívat toho, že je u nás možné chodit do lesa či do parku na procházku nebo si jít zaběhat. Další možností jsou meditace či různá uvolňovací a relaxační cvičení. Někomu může pomoci, když si bude psát deník. Jiného pro změnu uklidní malování obrázů nebo jejich vymalovávání.

Rozdělte si svůj den

Vytvořte si určité návyky a zvyklosti, které dodržujte. Dbejte na své denní rutiny. Vstávejte a choďte spát přibližně ve stejný čas. Nevysedávejte celý den v pyžamu. Pokud pracujete z domova, dodržujte pravidla, o kterých se v této souvislosti hovoří.

Nepřehánějte to s alkoholem. Rozdělte si den do menších časových úseků, ve kterých se věnujete pevně daným činnostem. Nestane se vám pak, že se utopíte ve spoustě času, na který nejste zvyklí. Pro udržení si svého vnitřního klidu vám může pomoci i to, že budete dodržovat všechna pravidla a doporučení spojená s hygienou, mytím rukou a nošením ochranných pomůcek.

Nedívejte se stále do obrazovek

Sledování televize, filmů, seriálů, neustálé dívání se do svých mobilních telefonů, na obrazovky počítačů či tabletů – je tím nejjednodušším zabíjením času, které se nabízí a je při ruce. O to těžší je mu odolat a zabývat se něčím jiným. Pro psychickou pohodu v době karentény či omezení pohybu, je to však žádoucí.

Nekontrolujte stále svůj chytrý telefon. Nechte ho třeba ve vedlejší místnosti. I když určitě chceme zůstat dobře informováni, aktuální zprovadajství bychom neměli konzumovat neustále. Nepřetržitý přísun zpráv nás může vyčerpávat a přivodit nám stavy úzkosti. V online prostředí je také namístě se vyhýbat různým dezinformacím a poplašným zprávám, které by vás mohly rozrušit či znejistit.

Nestyďte se říct si o pomoc

Pokud člověk pociťuje úzkost či zoufalství, neměl by se stydět požádat o pomoc. Mnoho lidí na tom bude podobně. Pokud někomu není dobře, nemá se za co stydět. Nenechme si namluvit, že to, co cítíme, si musíme nechat jen pro sebe, že musíme mít silní a se vším se sami vyrovnat. V případě potřeby určitě neváhejte vyhledat odbornou pomoc a domluvit si třeba krátkou konzultaci po telefonu.

Buďte fyzicky aktivní i ve svém domě či bytě

Pohyb je základ psychického zdraví a nelze ho podceňovat ani v případě omezení pohybu nebo karentény. Fyzickou aktivitu můžete udržovat i v nevelkém bytě. Lze se obejít i bez složitého vybavení a posilovacích strojů či trenažérů. Stačí využít svou tělesnou hmotnost a dělat dřepy, kliky, sklapovačky, lehsedy apod. Pokud je vaším cílem především dobrý pocit a psychická pohoda, začněte s domácím cvičením právě teď. Máte k tomu ideální příležitost. Čas, který si pro cvičení vyhradíte, nemusí být dlouhý, stačí 20 minut denně.

Dělejte to, na co běžně nezbývá čas

Hrajte deskové hry. Začněte se učit nový jazyk. Najděte si nějakou společnou aktivitu s partnerem. Pokud máte kolem domu zahradu, starejte se o ní. Rovněž se nabízí vrhnout se do velkého jarního úklidu, mytí oken či třídění starých věcí. Zkrátka věnujte se všemu, co vás může nejen zaměstnat, ale také vytrhnout z letargie. Zkuste aktuální situaci brát jako příležitost a ne jako katastrofu.