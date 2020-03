Zákaz vycházení nemusí být nuda. Podívejte se, co můžete dělat doma

Žijeme v úžasné době a technologie 21. století nám nabízí spoustu způsobů, jak si užít volný čas a nepropadat trudomyslnosti i v období karantén a všemožných dalších omezení. Z vlastního obýváku si tak dnes můžete vychutnat pořádný kulturní zážitek jen prostřednictvím počítače, nebo chytrého telefonu.

Muzea jsou sice zavřená, řada z nich ale nabízí virtuální prohlídky, kde si můžete jejich prostor projít on-line třeba prostřednictvím internetového prohlížeče (tip: zkontrolujte, zda máte nainstalovaný aktuální Flash Player).

Muzeum hlavního města Prahy nabízí například prohlídku zámeckého areálu Ctěnice nebo věží na Karlově mostě. Národní muzeum si zas můžete projít na stránkách VirtualCzech.cz, ač se bohužel z velká části jedná o přes deset let staré snímky.

Svojí virtuální verzi prohlídky má i Legiovlak - rekonstrukce vlaku československých legionářů sloužících na Sibiři v době ruské občanské války, která už několik let projíždí Českou republikou. Právě tento víkend měl Legiovlak původně zahájit svoji cestu po republice v roce 2020, kvůli koronaviru byl ale začátek odložen na neurčito.

Podobné virtuální prohlídky dneska na internetu nabízí jednoduše kde kdo, včetně velkých a slavných zahraničních muzeí a galerií.

Online tak můžete navštívit třeba Guggenheimovo muzeum - asi nejznámějších galerií moderního umění vůbec, která je jednou z dominant New Yorku. Projít si ji můžete na stránkách Google Arts and Culture.

Pokud ovšem holdujete výrazně staršímu umění, můžete na stejné stránce zavítat třeba do známého Pergamonského muzea v Berlíně, které se primárně soustředí na starověké památky. Ač tedy zde se nejedná přímo o prohlídku formou virtuální procházky, ale najdete zde detailně nafocené místní exponáty týkající se antického města Pergamon, podle kterého muzeum nese název.

Podobným způsobem si můžete prohlížet i výstavy ze slavného Britského muzea v Londýně, které má na Google Arts and Culture celou řadu galerií, doplněnou navíc i o detailní texty popisující exponáty.

Francouzskou konkurenci Londýna - legendární pařížský Louvre - si pak můžete virtuálně projít třeba na stránkách youvisit.com.

Jestli vám tedy právě návštěva galerií, muzeí a dalších výstav během momentální krize chybí, tak stačí jen vzít počítat, vyhledat pro vás zajímavou prohlídku a směle vyrazit na virtuální procházku mezi exponáty!

Pokud místo výstav a historických budov holdujete spíše literatuře, jenže doma nemáte vlastní pořádnou zásobu knih, tak taky není třeba zoufat. Knihovny i knihkupectví jsou sice zavřené, stále tu jsou ale on-line řešení.

Například Městská knihovna v Praze na svých stránkách nabízí více než 1700 titulů v elektronické podobě, navíc zcela zdarma a bez jakékoliv registrace. E-knihy jsou dokonce dostupné v různých formátech vhodných pro čtení na počítači, telefonu, nebo čtečce.

Jestli před čtením dáváte přednost poslechu, pak můžete zavítat na stránky Českého rozhlasu, který nabízí zdarma řadu audioknih i rozhlasových her. A samozřejmě, pokud vám nevadí za literaturu i něco utratit, tak v době uzavřených kamenných obchodů nic nebrání nakupování audioknih a e-knih on-line.

Jste spíše filmový než knižní člověk a mrzí vás zavření kin a do toho odsunutí premiér některých filmů, jako například v případě nového Jamese Bonda? Vždy si můžete dopřát vlastní filmový (potažmo seriálový) zážitek doma. Úplně stačí sáhnout po osvědčených streamovacích službách jako Netflix, HBO Go, Amazon Prime a podobně.

Ostatně právě internetové televize musí mít z momentální situace, kdy všichni sedí doma a kina jsou mimo, naprostou sklizeň. Navíc všechny tyto služby nabízí pro nové zákazníky zkušební účet zdarma, Netflix dokonce až na 30 dní. To by mohlo následující měsíc zpříjemnit i lidem, kteří nechtějí příliš utrácet.

Pokud neradi utrácíte a máte slabost pro staré české filmy, tak můžete rovněž trávit čas na youtubovém kanálu Česká filmová klasika. Kanál vznikl ve spolupráci s institucemi jako Národní filmový archiv a Státní fond kinematografie. Najdete tu necelou stovku českých filmů napříč 20. stoletím.

Zajímavou službou je pak Aerovod, který je součástí skupiny malých kin z Prahy, Brna a Hradce Králové. Můžete si zde za různě velký poplatek filmy buď jen přehrát, nebo přímo stáhnout, případně si službu předplatit. Pokud jste fanoušky kin, tak tohle je jistě dobrý způsob, jak tyto instituce finančně podpořit v nepříliš lehké době.

Do on-line prostředí se přesunul rovněž právě probíhající festival Jeden svět.

Pod výstižným heslem "březen, za kamna vlezem" známý festival zaměřený na dokumentární filmy zprostředkovává snímky prostřednictvím serveru DAFilm.cz. Festival byl navíc prodloužen do 22. března, do kdy je tak možné filmy sledovat on-line z domova. Jeden snímek vyjde na 59 korun.

I kvalitní hudbu a koncerty si můžete dopřát u vás doma. Ve spojení s koronavirem například Berlínská filharmonie na internetu zpřístupnila více než 600 svých koncertů, které je možné po registraci sledovat 30 dní zdarma přímo na jejich stránkách (ovšem musíte se stihnout registrovat do konce března).

Do on-line prostředí se se svou tvorbou začínají přesouvat i čeští interpreti. Například známá skupina Wohnout o víkendu streamovala krátký koncert ze své zkušebny určený primárně pro fanoušky z Hlohovce, kde byl víkendový koncert kvůli koronaviru zrušen.

V podobném duchu se přidal i Richard Krajčo z kapely Kryštof, který o víkendu skoro tři čtvrtě hodiny před kamerou zpíval a brnkal na kytaru. A následují další a další umělci. Na dnešek od osmé hodiny večer má naplánovaný live stream třeba písničkářka Lenka Dusilová. Je ji možné sledovat buď na Facebooku, nebo na stránkách projektu Nechoď ven, kde je možno rovnou zcela dobrovolně umělcům za vystoupení přispět.

Podobné akce pak najdeme pochopitelně i v zahraničí. Dnes je třeba den svatého Patrika - oblíbený irský svátek, který je tradičně spojen se spoustou veselí v ulicích, tématické irské a keltské hudby a pochopitelně i pořádným množstvím kvalitního irského alkoholu. Tohle všechno si ale bohužel kvůli koronaviru musíme odpustit.

Pokud jste zapřísáhlý fanoušek irské kultury a nedokážete si rok bez oslavy svatého Patrika představit, tak nemusíte ale úplně zoufat. Slavná irsko-americká kapela Dropkick Murphys, která v minulosti vystupovala i v České republice a zaměřuje se na takzvaný "celtic punk", vám dnešek projasní.

TOMORROW !! THE SHOW MUST GO ON !! We’re STREAMING UP FROM BOSTON for ST. PATRICK’S DAY.



FULL CONCERT LIVE !! 7pm Boston time, 4pm San Francisco, 11pm London, 12am Berlin, 10am Sydney…



Full streaming info on https://t.co/dUswGP1f4B #DropkickMurphys pic.twitter.com/OOsmwNlniP