Táňa (61): Odporná manipulace. Má dcera se neštítila dítě použít jako štít

6. 5. 2025 – 16:03 | Magazín | Žanet Ka

Pavlína T. byla kdysi milovanou manželkou a matkou, dnes je však žena, která věří, že láska je síla, kterou lze ovládat. A za každou cenu. Její exmanžel Jan T. prožil rozpad rodiny s bolestí, ale rozhodnutím, že už nemůže dál žít ve lži a marnosti. To, co se ale stalo dál, je příběhem o lásce, která je zraňována tím, kdo by ji měl chránit. Tento příběh je o těžkém rozhodnutí, které nikdo nikdy nechce učinit- a o dítěti, které se v tom všem ztrácí, protože se ocitlo uprostřed boje, který nevyhrál nikdo.

Když jsem před devětatřiceti lety držela Pavlínu poprvé v náručí, netušila jsem, že jednou budu stát stranou a sledovat, jak se moje vlastní vnučka odcizuje člověku, který by mu měl být nejblíž - svému otci. A že to všechno přijde z rukou mé vlastní dcery.

První varovné signály

Pavlína byla vždycky zvláštní. Citově uzavřená, přáteli neoplývala. Jako by se neuměla přiblížit. Sama měla potíže s přívětivostí, sobeckostí a ještě větší problém s projevem lásky. Často se na lidi dívala skrze ně, jako by neexistovali jinak než v roli nástrojů. Už tehdy jsem měla pocit, že všechno musí být podle ní, že není prostor pro kompromisy. Ale člověk doufá, že až přijde opravdová láska, něco se změní.

Láska, která nestačila

A tehdy přišel Jan. Trpělivý, pracovitý, milující. Sama jsem si ho jako zeťáka zamilovala- vždy mi přišel jako dar z nebes. Jejich začátky byly krásné, a když se jim narodila Pavlínka, zářil štěstím jako málokdo. Ten muž by pro rodinu obětoval vše- a vlastně to i udělal. Dlouhá léta žil v manželství, kde ho žena odmítala. Nezajímala se o něj, nedotýkala se ho, nemluvila s ním, nenaplňovala žádnou ze svých rolí. Jen brala. A on dál nosil peníze, dál vymýšlel víkendy s dcerou, dál hledal cesty, jak oživit to, co mezi nimi umřelo dávno. Bez výsledku. Byl jen někdo, kdo se musí postarat, zajistit, pobavit, zařídit. Nevracelo se mu nic. Říkala jsem jí tehdy: „Pavlíno, jednoho dne se ti ten muž vytratí mezi prsty. A budeš litovat.“ Jen se pousmála. Jako by měla vše jisté.

Rozpad vztahu a začátek manipulace

Když ho nakonec opravdu ztratila, neunesla to. Věděla, o co přišla - až moc dobře. Ale místo, aby to přijala, rozpoutala peklo. Nejprve vydírání dcerou, pak citáty a sliby, pak zase výhrůžky a scény. A uprostřed toho všeho- malá Pavlínka. Jan se bál, že přijde o dceru. Já věděla, že má proč. Už kdysi jsem viděla, čeho je moje dcera schopná, když necítí kontrolu. Jenže tentokrát to bylo horší. Mnohem horší. Zpočátku jsem ještě doufala. Po rozvodu chtěla společnou péči- výměnou za to, že jí Jan nechá byt, úspory, a dokonce jí bude dál platit auto a další. Sám odešel s půl milionovým dluhem z manželství. Přistoupil na to ne z hlouposti, ale z naděje, že kvůli dceři bude klid. Jenže nepochopil, že narcista se nikdy nespokojí. Potřebuje mít moc. A trestat.

Dítě jako rukojmí

Pavlínka byla u otce šťastná. Bavila se, jezdili na výlety, hráli si, smáli se, tak jako vždy. Seznámila se s Janovo přítelkyní Annou a sama mu řekla, jak je fajn. Ale jakmile se vrátila domů, nastaly výslechy. „Co jste dělali?“ „Byla tam ta ženská?“ Přesvědčování, jak vše z toho je špatně… A nejhorší věta, jakou jsem kdy slyšela, když Annu malá bránila: „Tak ty bys radši vyměnila maminku za tuhle cizí ženskou?!“ Bylo to jako sledovat pád. Pomalu, ale jistě. Dítě, které otce vždy z celého srdce milovalo, se najednou začalo měnit. Lži, výmluvy, strach, slzy po telefonu. Až nakonec - ticho. Nevolala. Nechodila. Zůstala jen bolest v očích člověka, který celý život dělal všechno správně, ale nestačilo to. Pavlína vítězila. Ale za jakou cenu? Ztratila partnera. Ztratila sebe. A teď likviduje i vztah, který by měl být posvátný- mezi otcem a dcerou. Jan byl vyčerpaný. Bojoval s krachem firmy, s úbytkem financí, ale přesto dělal vše možné, aby dostál slovu. Nad rámec dohody platil leasing auta. Kroužky, spoření, paušál, vše jak slíbil, dodržel. A za to všechno- nic. Neviděl svou dceru. Jen slyšel, že „tatínek vzal auto“, když už nezvládl splácet. Jenom další jed.

Tichá bitva o duši dítěte

A přesto všechno - tohle není příběh o pomstě nebo nenávisti. Je to příběh o bolesti. O tom, jak narcis dokáže rozvrátit životy a maskovat to péčí. Jak oběti nejsou jen partneři, ale i děti. A o tom, že láska, jakkoli silná, někdy nestačí proti temnotě, která nepřijímá jiný svět než ten svůj. Nejsmutnější na tom všem je, že v tom boji už nejde o lásku. Ne o tu pravou. Jde o kontrolu. Moc. Vliv. Moje dcera Pavlína miluje jen sebe - i když do očí by tvrdila opak. Ohání se kolem sebe dojemnými citáty, které jsou ale u ní přesným opakem toho, co hlásají. Možná tomu i věří. Narcis věří vlastním lžím. Věří, že to on je ten zrazený, ten týraný. I když sám kolem sebe pálí mosty a nechává za sebou jen prázdno.

Stíny manipulace

Dlouho jsem tomu nechtěla říkat pravým jménem. Měla jsem pocit, že když to vyslovím nahlas, jak moje dcera manipuluje vlastní dítě- tak se propadnu hanbou, smutkem a vinou. Ale dnes už vím, že mlčet by znamenalo nechat to dál růst. A to nemůžu. Viděla jsem Pavlínku, když se vracela od táty- rozzářená, šťastná, s pohledem plným příběhů. A pak jsem viděla to samé dítě pár hodin poté, když prošla kuchyní v matčině bytě- ramena svěšená, ticho, oči upřené do podlahy. Věděla jsem. Už tehdy. Že ji ničí. Vždyť se jí malá bála říct, že dostala dárek. Malý časopis s figurkou. Proboha, časopis! Ale doma přišla scéna. Že je to od „té cizí ženské“, že si tím kupuje její přízeň, že tatínek nemá soudnost. Ta holčička, moje vnučka, se začala bát citu. Bát dárků. Bát radosti. Bát se při návratu k matce toho, že by zahlédla Annu s nimi v autě a tak raději prosí, ať zastaví o dva bloky dřív… Co tohle udělá s otcem? S člověkem, který by za ni položil život? Já ho znala. Já v těch chvílích viděla, jak mu to láme srdce. Jenže tímhle žádná láska neprojde bez jizev. Malá začala couvat. Nechtěla být mezi dvěma světy. A když doma čeká výslech, výčitky, manipulace, a k tomu někdo stále šeptá, že „tatínek tě má teď míň rád, protože má tu druhou“, pak se jednoho dne prostě zlomí. A řekne to, co se od ní očekává.

A jednoho dne Pavlínka skutečně nakonec řekla, že k tátovi už nechce. Mojí dceři jako kdyby spadla maska. Najednou přede mnou seděla Pavlína, triumfálně klidná, s kávou v ruce, s lehkým úsměvem. „Ona sama to řekla. Je to její rozhodnutí. Už u něj nechce být.“ A já měla chuť zakřičet, že ne- že to není volba její dcery, ale výsledek jejího psychického vydírání. Ale neudělala jsem to. Tehdy ne. Protože jsem věděla, že by to stejně obrátila. Z ní se vina odráží jako kapka z pancíře. A Jan? Ten upadal. Ztratil vše- partnerství, jistoty, klid… ale to jediné, co mu bralo dech, byla ztráta té malé. Stále jí psal. Volal. Posílal zprávy. Někdy ani nečekal odpověď. Jen posílal lásku, aby aspoň něco z ní zůstalo v jejím srdci.

Ztráty, které nic nenahradí

A Pavlína mezitím podala k soudu návrh na výhradní péči. Alimenty. Lži. Nenechala nic být, nikdy neměla dost. Je to, jako by se živila jeho bolestí. A používá dítě jako nástroj, jako rukojmí, jako náplast na své vlastní zraněné ego. Já jen sedím, koukám na staré fotky a přemýšlím, kdy se mi ta dcera takhle ztratila. A jestli mám ještě sílu ji hledat.

Jan dál žije s prázdnem v srdci, drží ho sice milující partnerka, ale stesk po dceři ho ničí. A já, jako její babička, jen tiše doufám, že si Pavlínka jednou vzpomene. Na ty výlety, na ty večery, na ty chvíle, kdy byla s tatínkem šťastná. Možná jí jednoho dne dojde, kdo ji chránil, a kdo ji jen používal. Snad její vzpomínky nebudou přepsány lží. Možná se postaví a podívá se své matce do očí se slovy: "Tohle jsi mi neměla udělat."

Ale Pavlína, ta se nezastaví. Neumí přestat. A možná právě to je na tom všem nejděsivější.