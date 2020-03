Proti koronaviru bojuje i Terminátor. Na Twitteru ale narazil

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Arnold Schwarzenegger - hvězda kultovních akčních filmů z konce 20. století, ekologický aktivista a bývalý guvernér Kalifornie - se jen tak něčeho nezalekne, i když už mu táhne na 73 let. Populární herec se nevzdává ani tváří v tvář pandemii koronaviru a šíří osvětu na sociálních sítích. Leckomu však jeho aktivity připadají kontroverzní.

Představitel legendárního Terminátora je už řadu let velmi aktivním uživatelem sociálních sítí - od Facebooku, přes Twitter, až po Instagram. Všude je jako ryba ve vodě a nadšeně sdílí svůj svérázný obsah. A právě i v tomto duchu se rozhodl zbrojit proti viru COVID-19.

Hollywoodská hvězda tak pro fanoušky začala již předminulý týden točit nejrůznější videa, která se vtipnou formou snaží šířit osvětu týkající se pandemie. S tím navíc akčnímu hrdinovi pomáhají jeho roztomilí mazlíci - oslice Lulu, samička poníka Whiskey a fenka Cherry.

Ve videích tak Arnold například vyzýval fanoušky, aby raději zůstávali doma a ven chodili jen pokud je to opravdu nutné, případně pouze tak, že se budou chovat ohleduplně a nebudou se příliš přibližovat k jiným lidem (v tomto doporučuje například osamělé projížďky na kole, aby si člověk udržel fyzičku).

After my home workout, fueling up with Whiskey and Lulu. pic.twitter.com/keXGJye6MK — Arnold (@Schwarzenegger) March 20, 2020

Sám jde pak ve videích příkladem a ukazuje, jak tráví většinu času doma se svými mazlíčky, s kterými dokonce společně večeří u jednoho stolu. V jiném videu, kde mu naopak asistuje jeho fenka, zas ukazuje fanouškům, jak si správně mýt ruce. Ač Cherry důkladné mytí rukou evidentně tolik nezajímá.

Boháč z vířivky

S jedním ze svých koronavirových videí ale akční hrdina slušně narazil a na Twitteru si vysloužil fůru kritiky. Natočil totiž další video vyzývající lidi, aby zůstávali doma - hezky z vířivky a s doutníkem v puse.

Tentokrát herec téma nepojal se svým klasickým milým humorem a působil na své poměry až přehnaně emočně. Ve videu si poněkud naštvaně stěžuje na to, jak spousta lidí kašle na krizi kolem koronaviru, nezůstává doma a normálně chodí ven. "Tohle není moudré, protože takhle se můžete nakazit," stěžuje si v minutovém videu Arnold.

Ač video k dnešku na Twitteru nasbíralo od fanoušků skoro 200 tisíc srdíček, pod příspěvkem se zároveň vyrojila spousta naštvaných reakcí od lidí, které hercovo video pobouřilo.

Řada lidí považuje za kontroverzní především to, že finančně zajištěná celebrita, která si užívá doutník v pohodlí své vířivky, říká obyčejným lidem bez obrovských částek na účtech, aby zůstávali doma a nikam nechodili.

"Zůstat doma by bylo výrazně snazší, kdybychom všichni byli milionáři s vířivkami, doutníky a bez starostí. Většina z nás se bojí, že ztratí práci, přijde o příjmy, nebude si moct obstarat jídlo atd.," stěžuje si jeden z uživatelů na Schwarzeneggerův přístup. A v podobném duchu se ozvali další a další uživatelé, kteří začali poukazovat na hercovo výsadní postavení, díky kterému si nutně nemusí uvědomovat situaci prostých lidí.

If only we all had a home like yours we would never leave - regardless of what’s going on — Apolo (@PK_APOSTOLI) March 18, 2020

Někteří tak herce odsoudili jako arogantního zbohatlíka. Jiní uživatelé se ho naopak pokoušeli zastávat s tím, že jeho vyjádření bylo pouze nešťastně pojaté a Arnold ve své výzvě mířil především na lidi chodící nezodpovědně ven za společenskou zábavou, nikoliv na normálně pracující.

Je pravda, že si hollywoodská hvězda mohla pro svůj apel zvolit trochu méně pompézní způsob, než je válení se ve vířivce s doutníkem. Kdyby i tentokrát Arnold aktivně zapojil Whiskey, Lulu a Cherry, nenechal se poněkud strhnout emocemi a opět sáhl spíše po humorné formě projevu, tak by na Twitteru nemuselo být tolik mrzení. Kdo by se na něj dokázal zlobit u videa, ve kterém mu asistuje roztomilý poník a oslík?

Snad už si příště dá pozor, ostatně jeho následující příspěvky byly opět v takovém duchu, na jaký jsme od Arnolda zvyklí.

Cvičte jako Arnold

Terminátor tak nezapomíná na lidi, bojující proti koronaviru takříkajíc v první linii. V jednom z novějších videí tak posílá díky nejen lékařům nebo řidičům sanitek, ale i prodavačům potravin a poslíčkům, u kterých je riziko nákazy výrazně vyšší. "Já hraju akčního hrdinu ve filmech - oni jsou skuteční akční hrdinové," dodává bývalý guvernér ve videu.

Remember to thank the heroes who are serving so selflessly right now - from doctors & nurses to grocery store staff and delivery people. I play an action hero in the movies - they are the real action heroes. pic.twitter.com/GkXpdLOrJs — Arnold (@Schwarzenegger) March 19, 2020

Opravdovou specialitu si pak Arnold připravil pro lidi, kteří stejně jako on vyznávají pořádné cvičení, ale bohužel doma nemají zařízenou vlastní tělocvičnu. Herec, který svým vypracovaným tělem proslul, podrobně sepsal na serveru reddit.com způsob jakým v mládí cvičil, když neměl žádné vybavení. Text navíc doplnil i o své dobové fotky, kde můžeme hvězdu vidět posilovat například s pomocí dvou židlí.

Ostatně kdo by nechtěl mít postavu jako tato hollywoodská hvězda? Posilovat podle Arnoldových domácích cviků tak může být opravdu dobrou náplní dnešních nudných dní.