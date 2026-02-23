Svatební termín jí schválila AI: Míša Nosková o svém novém životním kroku, který dlouho tajila
23. 2. 2026 – 17:12 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Po tom, co zpěvačka Míša Nosková prožila ve svém předešlém vztahu s Jindřichem Čandou, by málokdo tipoval, že se opět odváží vstoupit do partnerství. Přesto našla štěstí u muže, kterého znala téměř celou svou kariéru.
Míša Nosková dokázala udržet svůj sňatek v tajnosti až do poslední chvíle – i přes to, že nosila zásnubní prsten, který bylo těžké přehlédnout. 10. února se nakonec provdala za fotografa Jana Kolmana, když mu v romantickém prostředí Domu U Červené lišky na Staroměstském náměstí řekla své „Ano“.
Pro Tiscali se Míša svěřila, jak se s Honzou setkali a jak jejich vztah, který se na první pohled nezdál pravděpodobný, postupně vznikl.
Jejich příběh sahá až na začátek Míšiny kariéry
„Je to vlastně taková vtipná věc. Nedávno Honza našel starou fotografii ve svém archivu, na které je vidět, že se známe už 21 let. Paradoxem je, že si na ten moment ani jeden z nás nepamatujeme,“ přiznala Míša. Na snímku totiž působí, jako by se znali dlouhé roky.
Láska, která přicházela pomalu
S Janem Kolmanem se potkávali už dříve a věděli o sobě. Skutečná jiskra mezi nimi však přeskočila až v roce 2024.
„Potkávali jsme se na foceních, například s Kamilou Nývltovou v roce 2023, ale věděla jsem, že je zadaný. Sranda s ním byla vždycky, měl zajímavou energii, ale fakt, že měl jinou partnerku, byl pro mě vždy zásadní,“ přiznala zpěvačka.
„Rok 2024 ale všechno změnil. Potřebovala jsem nafotit kampaň pro představení Celine Show a teprve tehdy jsem se dozvěděla, že je volný. I když jsme několikrát zašli na kávu a pokec, oba jsme se báli vstoupit do nového vztahu,“ dodala Míša.
Přestože se oba kýči vyhýbají, jejich první rande mělo všechny atributy toho kýče.. „Večerní procházka, večeře, svařák u Vltavy na vánočních trzích… všechno, co byste u klasického rande čekali,“ usmívá se zpěvačka.
Žádost o ruku s důvtipem
„Tušila jsem, že mě jednou požádá o ruku. Musím přiznat, že jsme na sebe tak navázaní, pže bych dovedla odhadnout přesně, kdy se to stane. Máme sdílené myšlení,“ vysvětlila Míša.
Fotograf Jan Kolman si pečlivě plánoval žádost – přesně rok po jejich prvním rande. Aby ji nepřipravil o překvapení, řekl jí, že jdou jen oslavit výročí. Nervozitu skryl tvrzením, že přestal kouřit, a samotnou žádost doprovodil vtipnou poznámkou: „Zavři oči a nedýchej nosem.“ Tím ji dokonale zmátl – Míša - nejen pod pracovním tlakem, po představení neupravená, nakonec řekla ,,Ano”
Proč takový spěch? Mohla za to máma i AI
Původně plánovali velkou svatbu na 21. srpna 2026 – den, který měla potvrdit i numeroložka. „Miluju 2 i 1,“ směje se Míša.
Plány se však změnily poté, co pár navštívil Míšinu maminku. Když jí oznámili datum, maminka se rozpovídala o tom, že nemá co na sebe, a celou situaci pár přehodnotil.
Nakonec zvolili datum 10. února. Ten nezvolila numerologie – „schválila“ ho umělá inteligence, kterou pár využil při plánování. „Vlastně jsem všechno zařídila během čtrnácti dnů,“ dodala zpěvačka.
Svatební šaty pro Míšu připravil svatební salon Adina, výzdobu darovaly skvělé dámy z Avenis Events, které Míšu sledují dlouhodobě a chtěly jí udělat radost.
Svatba, přátelé a atmosféra
Na svatební oběd pozvali snoubenci Jana Punčocháře, který jim poskytl prostory své restaurace u Matěje. Menu Míša nechala kompletně na týmu z Hell’s Kitchen.
Přestože plánují po svatbě pro své nejbližší grilovačku, pár se nedávno objevil ve spekulacích ohledně očekávání potomka. Míša ale tyto zvěsti důrazně popřela. „Máme toho spolu dost i tak,“ zasmála se.
Oběd u Punčocháře
Svatební oběd připravil Jan Punčochář ve své restauraci U Matěje. Menu Míša s důvěrou svěřila přímo jemu a jeho týmu, známému i z pořadu Hell’s Kitchen.
Pro přátele plánují novomanželé ještě neformální grilování, které si chtějí užít v klidnější atmosféře.
V souvislosti se svatbou se objevily také spekulace, že pár očekává potomka a právě proto vše proběhlo tak rychle. Tyto zvěsti však Míša rázně popřela. „V tom máme jasno,“ říká s úsměvem. Společně už mají dětí dost.
Žádné další dítě, ale řidičák na motorku
O jejich vztahu dnes není pochyb. Míša se rozhodla svého muže překvapit způsobem, který by ještě před rokem sama považovala za nemožný. Dlouho totiž tvrdila, že na motorku nikdy – opravdu nikdy – nesedne.
Jenže Jan Kolman má slabost pro rychlé stroje a snil o tom, že svou partnerku jednou sveze. A tak se Míša rozhodla překonat sama sebe. Potají si začala dělat řidičský průkaz na motorku. Do výcviku dojížděla do Příbrami a další hodiny si přidávala u kamaráda v Mladé Boleslavi.
Když mu pak oznámila a viděl na vlastní oči, že už jezdí, zůstal překvapený. A i když CFMOTO 300NK není Kawasaki 650 a Příbram není Praha, moment byl silnější než technické detaily. Překvapení se povedlo. A co víc – Míša přiznává, že si jízdu zamilovala natolik, že uvažuje o vlastní motorce.
Partnerství bez přetvářky
Míša si na svém manželovi váží především jeho vztahu k jejím dcerám. „S Eliškou si málokdo najde cestu. Honza to ale pochopil. Nesnaží se být náhradním tátou, je spíš kamarádem,“ říká otevřeně.
Nakonec dodává to nejdůležitější: „Konečně mám vedle sebe muže, který mě nesoudí a opravdu naslouchá.“
O tom, že si zpěvačka svého současného manželství nesmírně váží, není nejmenších pochyb. O to silněji dnes působí skutečnost, čím vším si musela projít po boku bývalého partnera. O zákulisí jejich vztahu, bolesti i zlomových momentech otevřeně promluví už brzy ve své nové knize, která vyjde v první polovině tohoto roku.