Do čela VZP byl zvolen Ivan Duškov, nahradí odvolaného Zdeňka Kabátka
23. 2. 2026 – 17:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Volba dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova do čela Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) byla zjevně předem domluvená, míní člen sněmovního zdravotnického výboru a správní rady pojišťovny Václav Pláteník z opoziční KDU-ČSL.
Vládní většina kvůli okolnostem výměny ředitele největší zdravotní pojišťovny přebírá podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky plnou odpovědnost za činnost VZP. Piráti dnes žádali stejně jako v minulosti otevřené výběrové řízení na ředitele pojišťovny, neuspěli. Duškov nahradil Zdeňka Kabátka, kterého před tím správní rada odvolala.
Někdejší náměstek ministra zdravotnictví Pláteník ČTK napsal, že vůli vládní většiny vyměnit ředitele VZP respektuje. "Byl jsem pro, abychom nového ředitele našli skrze otevřené výběrové řízení, to většina odmítla a přistoupili rovnou k zjevně předdomluvené volbě pana Duškova. Vedení významné finanční instituce tak vybíráme de facto politickou nominací, to mi nepřijde šťastné," uvedl.
Kabátka pokládá Pláteník za schopného manažera a stejně se vyjádřil o Duškovovi. "Byl by horkým kandidátem i v běžném výběrovém řízení. Držím mu palce," dodal Pláteník, který, jak uvedl, byl na schůzi rady jediným přítomným opozičním poslancem.
"Že se vláda rozhodla neorganizovat výběrové řízení, rozhodla o dalším osudu, aniž by byla kompletně sestavena správní rada, nebyli tam mimo jiné zástupci občanských demokratů, tak to jasně říká, že přebírají veškerou zodpovědnost za to, jak Všeobecná zdravotní pojišťovna bude působit," řekl dnes novinářům Kupka.
Kabátkovo odvolání nepokládá za krok správným směrem někdejší předseda a nynější člen správní rady za lidovce Tom Philipp, důvody podle něho nadále nejsou veřejnosti známy. "Po tolika letech práce pro pojišťovnu a po zvládnutí řady mimořádně náročných období a krizí bych očekával spíše poděkování, symbolickou kytici a férové ocenění, než rozhodnutí 'ze dne na den'," napsal ČTK Philipp.
"Předseda správní rady (Kamal Farhan z hnutí ANO) nás informoval o skutečnostech, které vzbuzují vážné pochybnosti o dalším řádném výkonu funkce nyní už bývalého generálního ředitele Kabátka. Na základě těchto informací správní rada VZP rozhodla o jeho okamžitém odvolání," sdělila ČTK zástupkyně STAN ve správní radě Michaela Matoušková prostřednictví mluvčí hnutí. Matoušková uvedla, že podpořila vypsání otevřeného výběrového řízení. "To správní rada většinově odmítla a schválila jmenování nového ředitele bez odkladu. To považuji za chybu," podotkla.
Piráti v tiskové zprávě uvedli, že jejich návrh, aby volbě ředitele VZP předcházelo otevřené výběrové řízení, většina členů správní rady zamítla. "Náš návrh nijak neomezoval právo správní rady zvolit si ředitele. Šlo nám pouze o to, aby do výběru mohli vstoupit i odborníci, kteří nejsou napojení na politické strany. VZP hospodaří s více než 340 miliardami korun ročně a její ředitel by měl být vybrán na základě odbornosti, ne zákulisních politických dohod," sdělil člen správní rady a rovněž někdejší náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že Kabátek ztratil jeho důvěru. Zmínil například opakované zásahy policie v pojišťovně. Kabátek sice podle Vojtěcha odvedl mnoho dobré práce, kvůli reputačnímu škraloupu ale v čele pojišťovny pokračovat nemůže. Ministr zdravotnictví navíc uvedl, že pro Kabátkovo odvolání byla drtivá většina členů správní rady, očividně včetně opozičních.
Správní rada VZP dosud není kompletní. Z 20 míst obsazovaných Sněmovnou zůstala po lednové volbě pětice pozic prázdná. Sněmovna nezvolila tři nominanty opoziční ODS včetně někdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury ani nominanta TOP 09, bývalého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. V radě chybí také zástupci vládních Motoristů, jejich kandidát Miroslav Kalousek se nominace vzdal. Někdejší ministr financí za TOP 09 Kalousek figuroval v minulém období ve správní radě VZP za vládu.