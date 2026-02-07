Dnes je sobota 7. února 2026., Svátek má Veronika
Počasí dnes 4°C Zataženo

Co se skrývá za nemocí Markéty Konvičkové a proč se mění před očima

7. 2. 2026 – 14:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Co se skrývá za nemocí Markéty Konvičkové a proč se mění před očima
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Nemoc si na ní vybírá krutou daň. Markéta Konvičková se v posledních letech mění – někdy nenápadně, jindy výrazněji. A právě tyto proměny vyvolávají otázky i spekulace. Nejde ale o únavu, stres ani estetické zásahy. Důvod je mnohem vážnější a dlouhodobý.

Zpěvačka už šestým rokem bojuje se vzácným onkologickým onemocněním, které se vymyká běžným představám o rakovině. Sama přiznala, že jde o tak neobvyklou diagnózu, že ji lékaři neumějí jednoznačně pojmenovat. Odborně se jedná o neuroendokrinní nádory, takzvané karcinoidy.

ChatGPT Image 6. 2. 2026 10_11_52
Magazín
Středověká móda je zpět. Princeznovské šaty a brnění dobývají trendy roku 2026

Nemoc, která není „klasickou rakovinou“, ale vyčerpává roky

Neuroendokrinní nádory vznikají z buněk, které v těle produkují hormony. Ty se nacházejí například v trávicím traktu, plicích nebo v oblasti uzlin. Nádory často rostou pomalu a dlouho o sobě nedávají vědět. Právě proto bývají diagnostikovány pozdě a jejich léčba je složitá.

V mnoha případech se karcinoidy dají chirurgicky odstranit a pacient pak může žít bez dalších zásadních omezení. U Markéty Konvičkové je ale situace komplikovanější. Nádory se nacházejí v plicích a jsou umístěné tak, že operace není možná. Lékaři proto musí spoléhat na dlouhodobou léčbu, jejímž cílem není nemoc zcela odstranit, ale udržet ji pod kontrolou.

Snímek obrazovky 2026-02-05 180803
Magazín
Stačí pár kapek olivového oleje a hned poznáte, jestli je pravý, nebo máte doma napodobeninu

Léčba pomáhá, ale má svou cenu

Zpěvačka musí pravidelně užívat léky a podstupovat různé léčebné procedury, pravděpodobně po zbytek života. Díky nim může fungovat, pracovat a věnovat se hudbě. Zároveň ale nese jejich vedlejší účinky.

Právě léčba má zásadní vliv na to, proč se Markéta Konvičková „mění před očima“. Typické jsou:

  • výrazné výkyvy váhy – období otoků i drastického hubnutí,
  • změny pigmentace pleti,
  • únava a hormonální rozkolísanost,
  • proměny vlasů a celkového vzhledu.

V jednu dobu čelila spekulacím, že přibrala, jindy naopak působí velmi vyhuble. Nejviditelnější změnou je její tvář – léky ovlivňují pigmentaci natolik, že pleť může působit tmavší, jako by prošla soláriem. Nejde však o kosmetický efekt, ale o přímý důsledek léčby.

profimedia-1057461629
Magazín
„BohdalSHOW je tady!“ Jiřina Bohdalová ovládla Ranní show Evropy 2 a dokázala, že je opravdu nesmrtelná

Nemoc, která mate okolí

Neuroendokrinní nádory jsou málo známé a jejich průběh je kolísavý. Pacient může jeden měsíc fungovat relativně normálně a další měsíc výrazně zeslábnout. Právě tahle proměnlivost často vede k nepochopení a soudům zvenčí.

Markéta Konvičková se s nemocí postupně vyrovnala. O svém zdravotním stavu dnes mluví otevřeněji než dřív a nenávistných reakcí na internetu výrazně ubylo. Opakovaně zdůrazňuje, že vzhled pro ni přestal být prioritou. Právě tím zároveň dává jasnou odpověď i několika absurdně kritickým komentářům, které se objevily na její adresu.

profimedia-1043169397 Markéta Konvičková s krásnou dcerou Amálkouzdroj: Profimedia

„Důležité je, abych tu byla“

Zpěvačka se netají tím, že její prognóza není ideální. Přesto si špatný konec nepřipouští. Je maminkou malé dcery Amálky, má oporu ve svém partnerovi a snaží se užívat každý den naplno. S nadhledem a humorem, který by u podobné diagnózy čekal málokdo.

Nemoc Markétě Konvičkové změnila tělo, rytmus života i priority. Nezlomila ji ale psychicky. A právě to je důvod, proč dnes působí jinak – ne proto, že by chtěla, ale proto, že platí cenu za to, že nemoc zůstává pod kontrolou.

Tagy:
nemoc nador zpěvačka osobnost vzácná choroba
Zdroje:
Super.cz, ahaonline.cz, CNN Prima News (YouTube), kafe.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Babiš: Návrh rozpočtu neodporuje zákonu, rozpočtová rada je zbytečná

Následující článek

Když se kočka začne chovat jinak: může vycítit vážnou nemoc?

Nejnovější články