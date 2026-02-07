Co se skrývá za nemocí Markéty Konvičkové a proč se mění před očima
7. 2. 2026 – 14:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nemoc si na ní vybírá krutou daň. Markéta Konvičková se v posledních letech mění – někdy nenápadně, jindy výrazněji. A právě tyto proměny vyvolávají otázky i spekulace. Nejde ale o únavu, stres ani estetické zásahy. Důvod je mnohem vážnější a dlouhodobý.
Zpěvačka už šestým rokem bojuje se vzácným onkologickým onemocněním, které se vymyká běžným představám o rakovině. Sama přiznala, že jde o tak neobvyklou diagnózu, že ji lékaři neumějí jednoznačně pojmenovat. Odborně se jedná o neuroendokrinní nádory, takzvané karcinoidy.
Nemoc, která není „klasickou rakovinou“, ale vyčerpává roky
Neuroendokrinní nádory vznikají z buněk, které v těle produkují hormony. Ty se nacházejí například v trávicím traktu, plicích nebo v oblasti uzlin. Nádory často rostou pomalu a dlouho o sobě nedávají vědět. Právě proto bývají diagnostikovány pozdě a jejich léčba je složitá.
V mnoha případech se karcinoidy dají chirurgicky odstranit a pacient pak může žít bez dalších zásadních omezení. U Markéty Konvičkové je ale situace komplikovanější. Nádory se nacházejí v plicích a jsou umístěné tak, že operace není možná. Lékaři proto musí spoléhat na dlouhodobou léčbu, jejímž cílem není nemoc zcela odstranit, ale udržet ji pod kontrolou.
Léčba pomáhá, ale má svou cenu
Zpěvačka musí pravidelně užívat léky a podstupovat různé léčebné procedury, pravděpodobně po zbytek života. Díky nim může fungovat, pracovat a věnovat se hudbě. Zároveň ale nese jejich vedlejší účinky.
Právě léčba má zásadní vliv na to, proč se Markéta Konvičková „mění před očima“. Typické jsou:
- výrazné výkyvy váhy – období otoků i drastického hubnutí,
- změny pigmentace pleti,
- únava a hormonální rozkolísanost,
- proměny vlasů a celkového vzhledu.
V jednu dobu čelila spekulacím, že přibrala, jindy naopak působí velmi vyhuble. Nejviditelnější změnou je její tvář – léky ovlivňují pigmentaci natolik, že pleť může působit tmavší, jako by prošla soláriem. Nejde však o kosmetický efekt, ale o přímý důsledek léčby.
Nemoc, která mate okolí
Neuroendokrinní nádory jsou málo známé a jejich průběh je kolísavý. Pacient může jeden měsíc fungovat relativně normálně a další měsíc výrazně zeslábnout. Právě tahle proměnlivost často vede k nepochopení a soudům zvenčí.
Markéta Konvičková se s nemocí postupně vyrovnala. O svém zdravotním stavu dnes mluví otevřeněji než dřív a nenávistných reakcí na internetu výrazně ubylo. Opakovaně zdůrazňuje, že vzhled pro ni přestal být prioritou. Právě tím zároveň dává jasnou odpověď i několika absurdně kritickým komentářům, které se objevily na její adresu.
„Důležité je, abych tu byla“
Zpěvačka se netají tím, že její prognóza není ideální. Přesto si špatný konec nepřipouští. Je maminkou malé dcery Amálky, má oporu ve svém partnerovi a snaží se užívat každý den naplno. S nadhledem a humorem, který by u podobné diagnózy čekal málokdo.
Nemoc Markétě Konvičkové změnila tělo, rytmus života i priority. Nezlomila ji ale psychicky. A právě to je důvod, proč dnes působí jinak – ne proto, že by chtěla, ale proto, že platí cenu za to, že nemoc zůstává pod kontrolou.