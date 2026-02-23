Nejvzácnější typ osobnosti podle Junga má tyto výjimečné vlastnosti
23. 2. 2026 – 18:12 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Existují lidé, kteří působí klidně, vyrovnaně a zároveň hluboce přemýšlivě. Nepotřebují být středem pozornosti, přesto mají výrazný vliv na své okolí. Podle teorie osobnostních typů vycházející z práce švýcarského psychiatra Junga patří mezi nejvzácnější typy osobnosti profil označovaný jako INFJ.
Tento typ se podle statistik objevuje přibližně u jednoho procenta populace. Kombinuje introverzi, intuici, cítění a úsudek – tedy vlastnosti, které dohromady vytvářejí specifický a poměrně ojedinělý charakter.
Klid, empatie a silné přesvědčení
Lidé s tímto typem osobnosti bývají přirozeně klidní a působí sebejistě ve svých hodnotách. Mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost a často cítí potřebu pomáhat druhým. Nejde však jen o řešení problémů. Spíše se snaží druhé inspirovat, motivovat a podporovat jejich osobní růst.
Zároveň dokážou velmi dobře číst emoce ostatních. V mezilidských vztazích působí citlivě, ale pevně. Umí naslouchat a vytvářet pocit bezpečí.
Potřeba samoty není slabost
Přestože jsou schopni navazovat hluboké vztahy, potřebují pravidelně čas pro sebe. Sociální kontakt je může vyčerpávat, protože emoce druhých prožívají intenzivně. Samota pro ně není únikem, ale způsobem, jak si obnovit energii.
Idealisté s konkrétní vizí
Tento typ bývá někdy označován jako „idealista“ nebo „obhájce“. Nejde však o pasivní snílky. INFJ dokáže své představy proměnit v konkrétní cíle. Mají schopnost plánovat, promýšlet kroky dopředu a pracovat systematicky.
V pracovním prostředí se projevují jako nezávislí, kreativní a intuitivní jedinci. Často je přitahují obory, kde mohou spojit analytické myšlení s hlubším smyslem – například umění, psychologie, humanitní vědy nebo výzkum.
Silná stránka i slabina zároveň
Jejich nadšení pro ideály a spravedlnost může být zároveň zdrojem vyčerpání. Ve světě, který není vždy férový, mohou cítit frustraci a zklamání. Pokud mají pocit, že jejich úsilí nepřináší změnu, mohou se na čas stáhnout.
To však neznamená, že by se vzdávali. Spíše potřebují znovu najít rovnováhu mezi svými ideály a realitou.
Mezi známé osobnosti s podobnými rysy bývají řazeni
Podle některých interpretací testu MBTI jsou k tomuto typu přiřazováni například Johann Wolfgang Goethe, Martin Luther King nebo Nelson Mandela. Tyto klasifikace jsou však orientační a nelze je brát jako oficiální diagnostiku.
I když osobnostní testy nejsou definitivním měřítkem lidského charakteru, mohou nabídnout zajímavý pohled na to, jak fungujeme. Nejvzácnější typ osobnosti podle Jungovy typologie připomíná, že tichá empatie, hluboké myšlení a silný hodnotový systém mohou být výraznou, i když nenápadnou silou.