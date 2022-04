Stoletý čipera pracuje rekordních čtyřiaosmdesát let pro stejnou firmu

Každé ráno vstát, naklusat do stejné práce a koukat celý den na ty samé ksichty může být pro někoho nuda a noční můra, pro jiného naopak vášeň a poslání.

Vyberte si práci, která bude zároveň i vaším koníčkem, a nebudete muset do smrti pracovat. Tato moudrost se zpravidla připisuje Konfuciovi, doložené to ale není. Každopádně se tím ovšem řídí stoletý Walter Orthmann z jihobrazilského Brusque. Dotáhl to až do Guinnessovy knihy rekordů jako člověk, který nejdéle na světě vydržel pracovat v jedné firmě. Ve společnosti na výrobu látek je zaměstnán už 84 let.

Do firmy Industria Renaux (dnes se jmenuje RenauxView) v Santa Catarině nastoupil jako patnáctiletý v roce 1938. Jako nejstarší z pěti dětí musel pomoct živit rodinu, jak bylo tehdy zvykem. Nejprve pracoval v expedici, později přešel do administrativy, a nakonec se stal vedoucím prodeje.

Byl svědkem převratných změn v textilním průmyslu a ve firmě samotné, která vznikla v roce 1925 a je nástupkyní jedné z prvních textilních továren v Santa Catarině založené konzulem Carlosem Renauxem v roce 1892. Když sem Orthmann nastupoval, utkalo se denně 20 až 50 metrů látky, zatímco dnes to je 400 až 600 metrů.

Používá tablet, dodnes ale má v kanceláři psací stroj

„Jediné mašiny, které jsme tehdy měli v kanceláři, byly psací stroje. Mám ho tam pořád, ale na vyřizování e-mailů používám tablet,“ říká. Když mu ve 40. letech dali do oddělení fakturace počítací stroj, první týden prý výsledky kontroloval ručně, protože nevěřil, že by mašina mohla umět počítat.

Nejraději vzpomíná na dobu, kdy objížděl celou zemi a vracel se s dlouhým seznamem objednávek, které zajistily výrobu na další tři měsíce. „Měl jsem příležitost se setkávat s lidmi a poznávat různá odlehlá místa. Navázal jsem dobré vztahy s klienty a spřátelili jsme se. Vždy mě bavilo cestovat a potkávat lidi,“ prohlásil.

„Práce mě vždycky bavila a vždy jsem měl podporu vedení firmy, abych v ní mohl pokračovat. Firma pro mě byla jako druhá rodina a nikdy mě nenapadlo odtud odejít,“ říká Orthmann. V roce 1978 se obával, že bude muset odejít do penze, protože v té době bylo běžnou praxí, že podniky propouštěly zaměstnance, když dosáhli důchodového věku. Šéf společnosti jej ale tehdy požádal, aby zůstal, protože měl skvělé prodejní výsledky.

Jak se dožít ve zdraví stovky

Orthmannova rada všem, kdo chtějí prožít dlouhý a spokojený profesní život, je překvapivě jednoduchá: Dělejte to, co vás baví, a vyhýbejte se nezdravému jídlu. „Vyhýbám se soli a cukru,“ uvedl stoletý muž v rozhovoru. „Vyhýbám se věcem, které škodí střevům. Vyhýbám se coca-cole a dalším limonádám. Konzumuji pouze věci, které jsou pro mě dobré. To opravdu pomáhá vašemu tělu, aby bylo stále silné,“ dodal.

Denně se hýbe a tvrdí, že práce musí člověka bavit. „Nemůžete dělat jen tak nějakou práci, abyste mohli říct, že pracujete. To nefunguje. To nebudete schopní vydržet,“ zdůraznil.

Práce mu přirostla k srdci natolik, že se mu prý stává, že jede na nákup a přistihne se, že omylem jede do práce. „Práce je mou vášní. Většina lidí, které jsem znal a kteří odešli do důchodu, brzy ztratila chuť do života,“ varuje.