Dočkal se a září štěstím! Exministr Pospíšil má konečně svou vymodlenou dcerku

25. 4. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Sen se splnil a politik s partnerem přivítali do rodiny nový přírůstek.

Trvalo to předlouhé roky, ale sen o rodičovství se konečně splnil. Bývalý europoslanec Jiří Pospíšil nikterak nezastíral, že by chtěl dítě: „Byly to opravdu dlouhé roky, během nichž se snažil, aby mohli vychovávat miminko. Často říkal, že by dítě chtěl,“ citoval svého času Blesk nejmenovaný zdroj z politikovy blízkosti.

Osud ale dlouho osud nepřál – dokud se nenabídla kamarádka, které Jiří bezvýhradně důvěřuje, že dítě pro něj a partnera (tím je plzeňský zastupitel Jan Šašek) odnosí: „Byla to náhoda. Řekl jsem, že už to řešit asi nebudeme. Úplně náhodně to vyšlo. Nabídla nám to naše výborná kamarádka,“ prozradil Jiří v podcastu Insider.

„Vycházím z občanského zákoníku, který říká, že člověk má usilovat o své štěstí, a pokud svým štěstím nikoho neomezuje, neohrožuje, tak je to v pořádku,“ prohlásil dál Jiří.

„Člověk má za sebou nějakou úspěšnou kariéru, má pocit, že něco dokázal. A má pocit, že to chce někomu předat,“ těšil se.

Přišlo období nedočkavé nervozity a nyní konečně rodičovství! Malá Meda už je na světě a Jiří to potvrdil krátkým, ale velmi výmluvným komentářem:

„Děkuji za přání, jsme šťastní,“ řekl pro Expres.cz.

Pospíšil rezignoval na pozici náměstka pro kulturu, aby se mohl více věnovat rodičovským povinnostem. Stále ale plánuje na podzim kandidovat do Sněmovny.