Na pokraji vysílení! Seriálová hvězda zkusila úděl matky samoživitelky: "Vy, co jste sami na děti, máte můj obdiv!"

25. 4. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená herečka si vyzkoušela roli matky samoživitelky a přiznává, že nečekala, jak moc velký to je nápor.

Populární herečka Berenika Kohoutová je v poslední době v jednom kole: K péči o děti se přidal návrat do práce i rekonstrukce domu. A když se navíc ještě musela chvíli obejít bez pomoci manžela, pochopila, jaké peklo běžně zažívají matky samoživitelky.

„Dny jsou teď divoké. Až nepříjemně. Už vlastně nemůžu. Všechno se mi nějak nasčítalo, rekonstrukce, děti, najednou moře práce a teď jsme chvíli bez tatínka,“ napsala Berenika na Facebook.

„Odpočítávám do nekonečnýho odpočinku v mym milovanym místě. Bez dětí, který miluju, zato s Kryštofem, kterýho miluju,“ zasnila se a označila maringotkový glamp.

„Holky jsou boží. Nejlepší děti, co jsem si mohla porodit, ale muset je tahat všude s sebou, rozuměj i do práce, koupat sama, vařit sama, uklízet sama, … no co, najim se u koupání! Prostě už chci do tý maringotky!“ pokračovala v komentáři fotky, kde, jak sama říká, večeří při koupání.

Příspěvek zakončila větou dobře shrnující samoživitelské prozření: „Prosimvás, vy všichni, co jste sami na děti. Máte můj nekončící obdiv.“