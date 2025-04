Herečka v roli těhotné: "Muži jsou pak pozornější!" Teď si to zkusí i ve skutečnosti

25. 4. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Herečka musela na vlastní miminko dlouho čekat, ale těhotenství si zkusila i nanečisto během své profese. A zjistila u toho zajímavou věc.

Veronika Khek Kubařová už před lety přiznávala, že by jednou ráda založila rodinu: „Těším se strašně moc. To je odmalička můj životní sen. Vždycky jsem se těšila na to, že budu máma. Nad tím, že jsem herečka, že ke mně přicházejí role, pořád kroutím hlavou. Říkám si, jak je neskutečné, že se to děje, stále mě to překvapuje. Ale to, že budu mít muže, rodinu, domácnost, to je moje poslání,“ zasnila se před šesti lety.

Ještě chvíli to trvalo, ale sen se konečně plní: Veronika je těhotná. Svým způsobem to ale není poprvé, protože roli nastávající maminky si střihla i v chystané komedii České televize Tom je v tom.

Při natáčení, při němž samozřejmě musela používat falešné těhotenské břicho, si povšimla zajímavého úkazu: Jakmile proprietu nasoukala pod tričko, pánská část štábu znatelně pookřála. A to i přesto, že všichni věděli, že břicho není pravé.

„Během natáčení jsem zjistila zajímavou věc, že jakmile člověk dostane to těhotenské břicho, tak se změní přístup mužů ve štábu, i když vědí, že je falešné,“ smála se Veronika.

„Začnou být laskavější, pozornější a zároveň mě začnou trochu podceňovat, protože pod vlivem hormonů můžu být hloupá, a přistupují ke mně s takovým pochopením, že to mám teď těžké,“ dodala s úsměvem.

Oznámení vlastního těhotenství pojala Veronika stylově i s humorem: