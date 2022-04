Ruská armáda chce získat jih Ukrajiny a vytvořit spojnici s Podněstřím

Podle agentury TASS to řekl zástupce velitele Centrálního vojenského okruhu, generálmajor Rustam Minněkajev. Ukrajinské ministerstvo obrany v reakci na oznámení na twitteru napsalo, že Rusku zjevně na Ukrajině nejde v rozporu s tím, co dříve tvrdilo, o vyšší cíle, ale jen o okupaci jejího území. Avizované plány ruské armády označilo za ruský imperialismus.

Ovládnutí jihu Ukrajiny poskytne Rusku další spojení s Podněstřím, odkud přicházejí zprávy o pronásledování rusky hovořících obyvatel, prohlásil generálmajor Minněkajev. Podněstří je separatistická proruská republika v Moldavsku.

„Po zahájení druhé fáze speciální operace, která začala doslova před dvěma dny, je jedním z úkolů ruské armády nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou,“ řekl generálmajor na zasedání svazu obranného průmyslu Sverdlovské oblasti.

„Kontrola nad jihem Ukrajiny představuje další cestu do Podněstří, kde jsou zaznamenávány důkazy o útlaku rusky mluvícího obyvatelstva,“ nechal se podle agentury TASS slyšet Minněkajev. Ovládnutí Donbasu pak podle Minněkajeva Rusku umožní, aby získalo další spojnici s poloostrovem Krym, který v roce 2014 anektovalo.

Podněstří, které v roce 1990 vyhlásilo nezávislost na Moldavské SSR, sousedí s jihozápadní Ukrajinou. Kyjev se obává, že se Rusko chystá používat jeho území k podnikání dalších útoků na Ukrajinu.

